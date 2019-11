Battlesword: : veröffentlichen „Serpents Amongst Us“ Video!

Serpents Amongst Us: https://youtu.be/fj_X7siV3e4

// Tracklist //

1. Into Battle

2. Bloodmorning

3. Serpents Amongst Us

4. Smothered

5. Through Thy Shadows

6. Ageless, I´m Reborn

7. Falling Into The Arms Of Morpheus

8. The Lion And The Eagle

9. Once

10. At Night They Feast