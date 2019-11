J.B.O.: 30 Jahre rosarote Erfolgsgeschichte: erfolgreicher Auftakt der SAU-Tour am Freitag – erfolgreichste Tour seit langem wartet mit fünf ausverkauften Shows noch vor Tourstart auf

Erlangen – Für die Erlanger Spaßrocker von J.B.O. ist derzeit tatsächlich alles rosa: mit fünf bereits vor Tourstart ausverkauften Shows starteten die Franken am Freitag in die erfolgreichste Tour seit langem. Die Shows am Tourstartwochenende, Wuppertal und Fulda, waren bereits seit Wochen sold out. Ebenfalls gibt es für München, Hamburg und Stuttgart keine Tickets mehr. In einigen anderen Städten, darunter Karlsruhe und Berlin, gehen derweil die letzten Kontingente in den Vorverkauf.

Die Tour schließt das Jubiläumsjahr zum 30-jährige Bestehen der Band ab. Ihr Voraus ging die Veröffentlichung des neuen Studioalbums „Wer lässt die Sau raus“, von dem die Single „Mach noch eins auf“ zum offiziellen Wiesn-Hit des größten deutschen Rocksenders Rockantenne gekürt wurde.

„Wer lässt die Sau raus“ ist ein tierisch feierlauniges Partyalbum geworden, bei dem J.B.O. ganz tief in die Hit-Kiste gegriffen haben. Egal ob der Baha Men-Klassiker „Who let the dogs out“, MC Hammers „U Can‘t Touch This“ oder das legendäre „Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei“ – die CD, bei der es um die Sau geht, bietet so einige Persiflagen auf das, was uns musikalisch seit den 90ern auf Partys so begleitet. Natürlich textlich entsprechend aufgepeppt. So ist „Weil ´s Quatsch ist“ eine nicht ganz ernst gemeinte Anekdote zum Wirken der Band, „Alles hat ein Ende nur der Durst hat keins“ ist hingegen vollkommen selbsterklärend.