Surma: unterschreiben weltweiten Vertrag bei Metal Blade Records!

Metal Blade Records heißen Surma in ihrem internationalen Programm willkommen! Die 2018 von Viktorie Surmová (Bohemian Metal Rhapsody) und Heri Joensen (Týr) gegründete Band spielt symphonischen, Progressive Metal vom Feinsten. Ihr Debüt wird 2020 erscheinen.

Surma bemerken dazu: „Wir sind überglücklich, einen Vertrag über drei Alben bei Metal Blade abgeschlossen zu haben. Nun da wir ein Jahr an unserer Musik gearbeitet haben, sind wir sehr zufrieden damit. Wir nehmen diese Riesenchance sehr ernst und freuen uns, die Songs mit Fans aus aller Welt zu teilen.“

Viktorie Surmová gehört dem Prager Theaterensemble Divadlo Na Vinohradech an und wirkt in dem Bühnenstück „Její Pastrokyňa“ mit. Außerdem hat sie bereits mit der tschechischen Band Rosa Nocturna zwei Singles veröffentlicht und auf dem Album Za Hradbami Času (2017) gesungen. Viktorie war zudem Gründungsmitglied, Sängerin und Komponistin von Surmata, die 2016 mehrere Singles herausbrachten. Seit 2018 beteiligt sie sich an dem einzigartigen Projekt Bohemian Metal Rhapsody, nicht zu vergessen ihre Gastauftritte bei Drunk With Pain (2016 auf Hail The Monsters), Victorius (2017 auf Heart of the Phoenix), Kilmara (2018 auf Across the Realm of Time), Cruadalach (2018 auf Raised by Wolves) und mehreren anderen Acts.

Heri ist ein färöischer Profimusiker, der 2003 einen Abschluss auf dem Alternative Rhythmic Conservatory (D.A.R.K.) in Kopenhagen gemacht hat. Seit 2002 brachte er mit Týr acht Studioalben und ein weiteres mit seinem Nebenprojekt Heljareyg heraus. Ferner war er auf Veröffentlichungen von Ensiferum (2009 auf From Afar), Wintersun (2012 auf Time I, 2017 auf The Forest Seasons) und Alestorm (2011 auf Back Through Time) zu hören.

Einen ersten Vorgeschmack von Viktories und Heris neuer Combo Surma bietet das Livevideo des Tracks ‚Like the River Flows‘ mit den Sessionmusikern Kevin van den Heiligenberg (Drums) und Jakub Janků (Bass), aufgenommen im Barga Negra in Budapest unter der Regie von Viktor Nagy und Péter Lerch von Mihaszna Film (facebook.com/mihasznafilm), ‚Like the River Flows‘ gibt’s hier zu sehen: youtu.be/c-czY3LfX_o

