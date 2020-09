Beast In Black: kündigen europaweite Headlinetour für 2021 an

Nachdem sie zwei sensationelle Alben bei Nuclear Blast Records veröffentlicht haben, war die internationale Heavy Metal Band Beast In Black auf der ganzen Welt unterwegs und hat dort mitreißende Shows gespielt: ausverkaufte Headlineshows in ganz Europa, Russland und Japan, eine Tour als Support von Gloryhammer in Großbritannien und Festivals rund um den Globus (Sweden Rock, Graspop, Summer Breeze, Heavy Montréal etc.)

Nun kündigt die 5-köpfige Band aus Helsinki ihre nächste große Europatour für November/ Dezember 2021 an, die die Band in 13 Länder bringen wird – darunter auch acht Shows in Deutschland.

“Es ist nicht leicht, in diesen dunklen Zeiten weise Worte zu finden, also werden wir stattdessen ganz einfach unsere kommende Europa Tour im Novermber/ Dezember 2021 ankündigen! Obwohl es bis dahin noch ziemlich lange ist, hoffen wir, dass jeder, der das hier jetzt liest, die Shows in bester Gesundheit besuchen kann, wenn es soweit ist! Das ist unser Wunsch für 2021 2021 😉”

– Beast In Black

Contra Promotion GmbH, Metal Hammer, metal.de, Piranha & Musix präsentieren

22.11. SE Stockholm, Fållan

23.11. SE Gothenburg, Trädgårn

24.11. DK Copenhagen, Amager Bio

26.11. DE Oberhausen, Turbinenhalle

27.11. NL Tilburg, 013

28.11. DE Frankfurt, Batschkapp

29.11. BE Antwerp, Trix

01.12. UK London, Islington Asembly Hall

02.12. FR Paris, La Cigale

03.12. FR Lyon, CCO

05.12. IT Milan, Alcatraz

06.12. DE Stuttgart, LKA Longhorn

07.12. CH Pratteln, Z7

08.12. DE München, Tonhalle

10.12. HU Budapest, Barba Negra

11.12. CZ Zlin, Hala Euronics

13.12. AT Vienna, Arena

14.12. PL Krakow, Studio

15.12. DE Berlin, Huxleys

16.12. DE Hannover, Capitol

17.12. DE Hamburg, Docks

18.12. DE Leipzig, Felsenkeller