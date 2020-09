Accept: kündigen erste Single & Video aus dem neuen Studioalbum an

Accept are back! Das deutsche Aushängeschild des Heavy Metal veröffentlicht am 2. Oktober 2020 via Nuclear Blast die erste Single als Vorboten auf das neue Studioalbum.

Titel der Single ist: The Undertaker. Eine grandiose Midtempo-Nummer mit großartigen Chören und eingebautem Mitgröhl-Charakter, die Fans und Band live vereint abheben lassen wird. The Undertaker ist nicht nur laut Accept Mastermind Wolf Hoffmann eines der eingängigsten und gefälligsten Stücke des neuen Albums. Zeitgleich zur Single erscheint am 02.10.20 das passende, sehr sehenswerte The Undertaker-Video!

Aufgenommen wurden Single und Album wieder in der „Weltmusikhauptstadt“ Nashville (USA). Am Mischpult saß erneut der britische Meister-Produzent Andy Sneap (u.a. Judas Priest, Megadeth), der bereits seit 2010 für den grandiosen Studio-Sound von Accept verantwortlich zeichnet.

Die Single erscheint am 02.10.2020 im 2-Track-Format, mit einer noch unveröffentlichten Live Version von Life´s A Bitch die in Oulu/Finland 2019 aufgezeichnet wurde. Dabei ist sie digital ebenso wie als exklusive 7“ Vinyl in drei Farben, je limitiert auf 300 Stück erhältlich. Farben für Europa sind Gold und Mamor und Rot für die USA. Vorbestellen könnt ihr die Single ab sofort hier:

Vinyl: https://media.nuclearblast.de/shoplanding/2020/Accept/the-undertaker.html

oder sie Euch unter dieser Adresse digital vormerken: http://nblast.de/AcceptUndertakerPreS

Accept sind:

Wolf Hoffmann – guitar

Mark Tornillo – vocals

Uwe Lulis – guitar

Philip Shouse – guitar

Martin Motnik – bass

Christopher Williams – drums