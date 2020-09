Jack Slamer: veröffentlichen erste Single ‚Brother‘ vom kommenden Album „Keep Your Love Loud“

Die Schweizer Rocker von Jack Slamer kündigen heute ihr kommendes Album Keep Your Love Loud an, das am 27. November über Nuclear Blast erscheinen wird. Außerdem erscheint heute auch schon die erste Single, Brother, einschließlich eines Videos, das ihr euch hier ansehen könnt: https://www.youtube.com/watch?v=1l1KVhXXzwA&feature=youtu.be

Das Gewicht auf den Schultern wird jeden Tag schwerer, die inneren Dämonen zerstören nach und nach den Seelenfrieden: Jack Slamer zeichnen in ihrer Debütsingle Brother ein düsteres Bild einer leidenden Persönlichkeit. Doch entgegen dem vermeintlichen Soundbild wird den Lyrics ein wahrhaftes Motivationsfeuerwerk an Musik entgegengestellt, welches die Kernessenz des Songs bestens auf den Punkt bringt: «Oh brother / Please don’t ever look back / Keep the faith and confidence in your plans» – Kopf runter, dranbleiben und weitermachen. Die Zeit heilt alle Wunden!

Keep Your Love Loud wird auf CD und Vinyl erhältlich sein.

Bestellt euch das Album hier im Format eurer Wahl vor: http://nblast.de/JS-KeepYourLoveLoud

Pre-save: http://nblast.de/JackSlamerKYLLpre

Jack Slamer sind:

Florian Ganz: Vocals

Cyrill Vollenweider: Guitar

Marco Hostettler: Guitar

Hendrik Ruhwinkel: Bass

Adrian Böckli: Drums