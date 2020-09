Rose Tattoo: veröffentlichen neue & aktualisierte Shows der „Once in a Lifetime European Tour 2021“

„All I need is a Rock’n’Roll band and somewhere new to play“ – heißt es in Rock’n’Roll Outlaw, dem ersten Song des Albums, mit dem die Australier von Rose Tattoo ihr gleichnamiges und zorniges Debüt gaben. Und auch über 40 Jahre später haben weder der Song oder das legendäre Album, noch die Spielfreude und die Neugier auf neue Bühnen nachgelassen.

Weil vor den europäischen Bühnen die treuesten Anhänger stehen, kündigen Rose Tattoo heute mit der Once in a Lifetime European Tour 2021 sowohl einen ganzen Haufen neuer Termine, als auch Ersatztermine für die aufgrund der Coronakrise verschobenen Konzerte aus 2020 an. Auf dem Programm für den Sommer 2021 stehen Shows in Frankreich, Deutschland, Niederlande, Schweden, Norwegen, Schweiz und UK.

Die vollständige Liste aller Tour Dates findet ihr hier:

Once in a Lifetime European Tour 2021

02 JUL 2021 Strasbourg (FR) La Laiterie*

03 JUL 2021 Colombier-Saugnieu (FR) Plane’R Fest

04 JUL 2021 Paris (FR) La Cigale*

06 JUL 2021 Aschaffenburg (DE) Colos-Saal

08 JUL 2021 Uden (NL) De Pul*

09 JUL 2021 Kiel (DE) Pumpe

11 JUL 2021 Stockholm (SE) Debaser Strand

12 JUL 2021 Gothenburg (SE) Valand

13 JUL 2021 Oslo (NO) Rockefeller*

15 JUL 2021 Hamburg (DE) Markthalle

16 JUL 2021 Osnabrück (DE) Hydepark*

17 JUL 2021 Fritzlar (DE) Rock Am Stück

19 JUL 2021 London (UK) Islington Assembly Hall*

20 JUL 2021 Birmingham (UK) O2 Institute 2

21 JUL 2021 Glasgow (UK) SWG3

24 JUL 2021 Zürich (CH) Komplex 457*

25 JUL 2021 Ulm (DE) Roxy*

26 JUL 2021 Nürnberg (DE) Löwensaal*

28 JUL 2021 Bochum (DE) Zeche

29 JUL 2021 Wacken (DE) Wacken Open Air

30 JUL 2021 Neuruppin (DE) Kulturhaus

*rescheduled date

Rose Tattoo werden den Fans mit all ihren unsterblichen Songs, ihrer Hingabe und der schweißtreibenden Live-Show wieder alles abverlangen – und einmal mehr eindrucksvoll zu beweisen: Long live Rock’n’Roll!

Sichert euch eure Tickets hier: https://www.seaside-touring.com/tours/#rose-tattoo