Behölder: neues Album „In The Temple Of Tyrant“ erscheint im April

In The Temple Of The Tyrant enthält acht Tracks von monströsem Ausmaß, eine wahre Liebeserklärung an den epischen Doom Metal, der in den schattigen und düsteren Gefilden des klassischen Dungeons & Dragons angesiedelt ist. Das Album vereint Elemente des düsteren Power und sogar des traditionellen Metal und lockt den Hörer mit kolossalen und imposanten Riffs, eindringlichen, majestätischen Melodien und kraftvollem Gesang, der von düster bis grandios reicht. Mit einem herausragenden Weltklasse-Mix und Mastering von Ronnie Björnström von Björnström Ljud & Produktion in Schweden und einem absolut atemberaubenden Artwork von Zsofia Dankova (Powerwolf, Elvenking), das die Essenz der Musik wunderbar einfängt, wurde In The Temple Of The Tyrant auf alle losgelassen, die dunkle Geschichten voller Magie, Chaos und Riffs, die schwerer sind als der Arsch eines Sturmriesen, suchen.

In The Temple Of The Tyrant – Tracklist:

1. A Pale Blood Sky

2. Dungeon Crawl

3. Into The Underdark

4. Eyes Of The Deep

5. For Those Who Fell

6. Draconian

7. Summoned & Bound

8. I Magus

Behölder Besetzung:

John Yelland – Lead- und Hintergrundgesang

Carlos Alvarez – Gitarren und Hintergrundgesang

Matt Hodsdon – Gitarren und Hintergrundgesang

Michael Sanchez – Bass und Hintergrundgesang

Andrew Julkowski – Schlagzeug & Hintergrundgesang

