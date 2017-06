Belphegor werden schon bald auf die Bühnen Europas zurückkehren, um Euch ihr neues Album Totenritual zu präsentieren! Dessen weltweite Veröffentlichung ist für den 15. September über Nuclear Blast geplant. Support-Bands auf dieser Tour werden Deströyer666, Enthroned, Nervochaos und Nordjevel sein. Der Höllenritt wird am 28. September im Pumpehuset in Kopenhagen, Dänemark starten und am 22. Oktober enden.

Die Band enthüllt nun die ersten bestätigten Dates:

28.09.2017 – DEN – Copenhagen, Pumpuheset

04.10.2017 – GER – Weinheim, Café Central

05.10.2017 – GER – Oberhausen, Helvete

06.10.2017 – BEL – Bruges, Het Entrepot

07.10.2017 – BEL – Marbehan, Salle du Bois Isles

08.10.2017 – UK – London, The Dome

10.10.2017 – UK – Glasgow, Audio

12.10.2017 – IRE – Belfast, Limelight 2

13.10.2017 – IRE – Dublin, Voodoo Lounge

17.10.2017 – FR – Marseille, Jas‘ Rod

18.10.2017 – CH – Lucurne, Schuur

20.10.2017 – AUT – Graz, Xplosiv

Belphegor und die The Flaming Arts Booking-Agentur werden schon bald weitere Details zu den Daten und Städten auf dieser Tour preisgeben – bleibt dran!

Kommentare

Kommentare