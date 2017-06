Neues Album Up In Arms erscheint am 14. Juli!

Am 14. Juli werden die Hardcorepioniere Bloodclot – bestehend aus John Joseph (Cro-Mags), Todd Youth (Warzone, Murphy’s Law), Joey Castillo (ex-Queens of the Stone Age, Blast!) und Nick Oliveri (ex-Queens of the Stone Age, Dwarves) – endlich ihr neues Album Up In Arms via Metal Blade Records veröffentlichen. In Zusammenarbeit mit dem Rock Hard hauen Bloodclot heute die dritte Single aus dem Album, nämlich Manic, raus.

Hier geht’s zum Stream: rockhard.de

Kommentare

Kommentare