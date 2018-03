n wenigen Tagen startet die Death/Black Maschinerie BELPHEGOR ihre große Lateinamerika-Tour, auf der sie die Opfergaben ihres bisher erfolgreichsten Albums »Totenritual« erstmals auf südamerikanischem Boden live präsentieren. Daraufhin folgt im Mai eine Tour durch Australien und Neuseeland, bevor die Band im Juni auch für bisher noch unbestätigte Daten nach Osteuropa zurückkehrt und im Sommer die großen Festivals heimsucht.

Anlässlich dieses Jahres voll zahlreicher Livedarbietungen zeigt die Band um Frontmann Helmuth Lehner heute ein Lyrical Performance Video zu ‚The Devil’s Son‘, einem Song, der dem berühmten Violonisten Niccolò Paganini (1781-1849) gewidmet ist, dessen Geigenspiel zu virtuos und einzigartig war, dass man ihm einen Pakt mit dem Teufel nachsagte.

Seht den Clip hier:



Gefilmt von Blutsbruder Barth Resch

Editiert von Chris Huszar

BELPHEGORs Liveperformance ist dieses Jahr fast auf der gesamten Welt zu erleben – seht die Band auf diesen Daten:

LATIN AMERICAN »TOTENRITUAL« CRUSADE 2018

02.03. BR Recife – Burburinho

03.03. BR Fortaleza – Teatro Boca Rica

04.03. BR São Paulo – Carioca Club

08.03. PY Asunción – Absoluto Rock

09.03. RA Buenos Aires – Uniclub

10.03. RCH Santiago – Blondie

11.03. RCH Temuco, C. de E. Puerto Madero

13.03. BOL La Paz – Inti Palace II

16.03. CO Bogotá – Auditorio Lumiere

AUSTRALIA/NEW ZEALAND »TOTENRITUAL« CRUSADE MAY 2018

05.05. AUS Sydney – Direct Underground Fest

06.05. AUS Melbourne – Direct Underground Fest

»TOTENRITUAL« FESTIVAL INVASION 2018

01. – 05.02. USA Miami/Ft. Lauderdale, FL – 70000 Tons of Metal

01.04. D Munich – Dark Easter Metal Meeting

14.06. D Ferropolis – With Full Force

13.07. S Gävle – Gefle Metal Festival

25.07. SLO Tolmin – Metaldays

02.08. D Wacken – Wacken Open Air

04.08. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

25.08. A Spital am Semmering – Kaltenbach Open Air

Weitere Tourdaten werden in Kürze angekündigt!

Bestellt »Totenritual« jetzt: http://nblast.de/BelphegorTotenritualNB

Mehr Videos zu BELPHEGOR:

‚Baphomet‘ unzensiertes Musikvideo: https://vimeo.com/234694061

‚Apophis – Black Dragon‘ [LYRIC VIDEO]: https://www.youtube.com/watch?v=RXT7t2yKAZQ

‚Baphomet‘ Livevideo: https://www.youtube.com/watch?v=ceRv2X5UEK0

