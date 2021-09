Betontod sagen zu Retro: „Wir sind ja mittlerweile auch schon über 30 Jahre unterwegs. Und wie bei einem alten Wein ist das auch bei uns anscheinend so, dass uns all die Steine, die uns im Weg lagen und all die positiven und natürlich auch die negativen Momente, noch enger zusammengebracht haben und wir all die Momente mit an Bord haben. Genau wie Wein werden wir nicht älter, sondern besser und Retro!“

Mehr zum kommenden Album Pace Per Sempre: