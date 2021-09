Mono Inc.: Video zu „Children Of The Dark“ veröffentlicht

Dieser Song ist mehr als nur ein Song. Dieser Song ist eine Bewegung, eine Haltung, eine Verbindung.

Children Of The Dark vertont das Gefühl einer ganzen Szene, einer großen, passionierten und musikliebenden Fangemeinde. Weltweit feiern Rock-, Metal- und Gothfans diesen Song, der auf Wunsch vieler Mono Inc.-Anhänger jetzt in einer neuen Duett-Version erscheint. Darin verschmelzen die Stimmen von Mastermind Martin Engler und Katha Mia, ihres Zeichens Schlagzeugerin des Quartetts, wie schon bei unzähligen Livekonzerten erprobt und führen den Song in ein neues Gewand.

„Nach der Zwangspause, die uns wie viele andere Künstler auch erreicht hat, fühlten wir uns in diesem Jahr endlich berufen, dem Kanon der Fans zu folgen und diesen Track neu zu recorden“, so Martin Engler.

