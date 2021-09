Asking Alexandria: Video zu „Alone Again“ vom kommenden Album „See What’s On The Inside“ enthüllt

Die britische Rockband Asking Alexandria hat das offizielle Musikvideo zu ihrer neuen, rohen und emotionalen Rockhymne Alone Again veröffentlicht. Die introspektive Single, die alle fünf Band Mitglieder gemeinsam geschrieben haben, wurde bei ihrer Veröffentlichung Anfang des Monats von den Kritikern hochgelobt. Forbes schrieb: „Alone Again zeigt das Quintett in Höchstform, mit Leadsänger Danny Worsnop, der eine schwebende, leidenschaftliche Gesangsmelodie abliefert, und Gitarrist Ben Bruce, der treibende Riffs und ein wütendes, Wah-getränktes Solo entfesselt.“ Das von Wombat Fire gedrehte Video zum Song gibt den Fans einen Vorgeschmack auf das mit Spannung erwartete Debütalbum See What’s On The Inside, das am 1. Oktober weltweit über Better Noise Music erscheinen wird. Eingeschworener als je zuvor, hat die Band eine neue kreative Energie entwickelt und ihre Liebe zum Songwriting und zum gemeinsamen Musikmachen wiederentdeckt. Das offizielle Musikvideo gibt es hier zu sehen:

Mehr Informationen zum kommenden Album See What’s On The Inside findet ihr hier: