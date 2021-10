Betraying The Martyrs: veröffentlichen brandneues Video „Black Hole“ und stellen neuen Frontmann vor!

Betraying The Martyrs sind wieder bereit, ihren Teil der Metal-Welt zu erobern!

Black Hole ist die brandneue Single der französischen Metalcore-Könige Betraying The Martyrs. Es ist das erste Lied der Band nach ihrem von der Kritik hochgelobten letzten Album Rapture, mit dem sie ihren neuen Frontmann Rui Martins vorstellen. Der brandneue Song beschreibt, wie eine toxische Beziehung jemanden einsperren und betrügen kann und durchläuft alle Phasen, die man normalerweise durchlaufen muss, um zu erkennen, was falsch ist, und endlich davon loszukommen. Es spielt keine Rolle, wie sehr man sich bemüht, wenn die andere Person nicht bereit ist, sich selbst und die gemeinsame Beziehung zu verbessern. Leiden bedeutet, zu lernen, aber auch, einen Teil von uns zu eliminieren. Der Protagonist wird am Ende wiedergeboren, aber er hat einen hohen Preis bezahlt, und die Narben sind sichtbar.

Betraying The Martyrs sagen zum Signing bei Out Of Line Music: „Es war eine willkommene Veränderung für uns! OOL ist ein deutsches Label, und Deutschland war schon immer eine Art zweite Heimat für uns, da wir dort so viel getourt sind. Wir haben uns sofort mit André verbunden, er ist ein Fan unserer Band vom ersten Tag an, und er verstand sofort, was wir wollten und tun mussten, um unsere Band weiterzubringen. Wir fühlen uns wirklich geliebt und unterstützt, und es ist ein gutes Gefühl, mit einem neuen engagierten Team zu arbeiten! Wir sind sehr stolz darauf, Teil dieser neuen Familie zu sein, und wir können es kaum erwarten, auch mit den neuen Künstlern des Labels eine Verbindung aufzubauen! <3“

Zur Philosophie der Band und wie Rui zur musikalischen Arbeit von Betraying The Martyrs beiträgt, stellt die Band klar: „Wir haben definitiv auf BTM 2.0 upgegradet! Natürlich ist es immer noch BTM, aber eine vollkommen upgegradete Version unserer Band! Die meisten von uns sind ziemliche Perfektionisten, wenn es um unsere eigenen Werke geht, und wir hätten niemals ein Downgrade zugelassen! Wir sind super aufgeregt und gespannt auf die Meinung und die Reaktionen der Leute zu diesem neuen Track, wir sind uns bewusst, dass ein Wechsel des Frontmanns manchmal etwas schwierig sein kann (auch wenn Bands wie Northlane, Chelsea Grin und Lorna Shore uns gezeigt haben, dass es sehr erfolgreich sein kann!), doch wir sind sehr überzeugt davon, dass Rui die perfekte Besetzung ist, und wir hoffen, dass die Leute unseren neuen Mitstreiter mit offenen Armen empfangen und ihm die Unterstützung geben werden, die er verdient! Ruis Fähigkeiten werden die Dinge definitiv auf eine ganz neue Ebene heben, da er einen großartigen Anspruch sowohl an die heavy Seite als auch an den melodischeren Teil unseres Songwritings hat.“

„Rui weiß genau, was BTM war und auch jetzt im Jahr 2021 ist. Er hat so viel dazu beigetragen, dass diese neue Version von BTM die beste ist, die sie sein kann. Er hat eine großartige Vision von dem, was die BTM-Fans erwarten und auch, wohin wir gehen wollen. Rui bringt eine Menge großartiger Ideen für seine Vocals mit, lyrisch, melodie-bezogen… und seine stimmliche Bandbreite ist unglaublich: er kann von super heavy, gutturalen Screams bis hin zu wunderschönen cleanen high pitched Vocals überzeugen; es ist ein echtes Vergnügen, mit jemandem zu arbeiten, der so talentiert ist, und wir haben definitiv vor, seine Bandbreite bis zum Maximum auszunutzen, um die kommende Musik von BTM zu bereichern!“

Betraying The Martyrs