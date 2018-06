Beyond The Black: kündigen neues Album ‚Heart Of The Hurricane‘ an

BEYOND THE BLACK – symphonischer Metal, energiegeladen, geradeaus, kompromisslos. Wo andere sich noch in farbigen Beschreibungen verlieren, hat die Band schon den nächsten Gang eingelegt. BEYOND THE BLACK werden in diesem Jahr einige der bekanntesten nationalen und internationalen Metal-Bühnen rocken. Passend zum Release ihres neuen Albums ‚Heart Of The Hurricane’ am 31. August (Cover im Anhang), spielt die Band um Frontfrau Jennifer Haben im September vier exklusive Release Konzerte.

BEYOND THE BLACK sind opulent arrangierter Symphonic Metal, filigraner Melodic Metal und mitreißender Mittelalter-Rock, die eine stimmige wie unverbrauchte Einheit bilden, die sich in purer Energie entlädt und immer neue erschafft. Dabei seit jeher kompromisslos, denn was nicht passt, wird nicht passend gelogen, sondern neu formiert. So haben Sängerin Jennifer Haben und ihr neues Line-Up bestehend aus Christian Hermsdörfer (Gitarre, Backing Vocals), Tobias Lodes (Gitarre, Backing Vocals), Stefan Herkenhoff (Bass) und Kai Tschierschky (Drums) ihre Live-Feuertaufe bereits mehr als erfolgreich im letzten Jahr bestanden. Nun wird die Band erstmals die Tracks aus ihrem ersten gemeinsamen Album live präsentieren.

2018 ist das Jahr, in dem BEYOND THE BLACK die äußersten Stilgrenzen der Extreme ausloten: Einerseits zieht die Band die Härteschrauben nochmal um diverse Umdrehungen an, andererseits beherrscht eine bisher in dieser Form nie dagewesene Eingängigkeit die Stücke. Die Band folgt ihrem untrüglichen Gespür für packende Melodien, alles pulverisierende Blastbeats, tödliche Nackenbrecher-Riffs, epische Keyboard-Passagen sowie aufwendig arrangierte Streicher- und Chorsätze. Mit dem gewaltigen Mix aus elfengleichen Vocals und tiefkehligen Growls entsteht eine Breitwandproduktion, die den Fans einen bombastischen Live-Abriss garantiert!

Schon mit ihrem Debüt im Jahr 2015 schlug die Band um Sängerin Jennifer Haben ein wie eine Bombe. „Songs Of Love And Death“ hielt sich wochenlang in den Top 15 der Charts und brachte der Band den renommierten „Metal Hammer“- Award in der Kategorie „Newcomer des Jahres“ ein. Auch der Nachfolger „Lost In Forever“ konnte 2016 direkt daran anknüpfen, ging auf Platz 4 und führte BEYOND THE BLACK auf eine der größtenteils ausverkaufte Mammut-Tour durch Deutschland und Großbritannien über Russland bis nach Japan. Seit 2014 begeistert die Band ihre Fans als regelmäßiger Gast auf dem Wacken Open Air und war gefeierter Support Act für Aerosmith, Korn, die Scorpions, Saxon, Within Temptation sowie unzählige andere internationale Größen.

Das Album „Heart Of The Hurricane“ erscheint am 31.08.2018 auf AIRFORCE1 Records / Universal Music Central Europe. Den Anfang macht die erste, gleichnamige Single, die im wahrsten Sinnes des Wortes entsprechend stürmisch daher kommt. Das dazugehörige Lyric Video kann man sich hier anschauen:

Beyond The Black Album Release Shows 2018

20.09. München, Backstage Werk

21.09. Hamburg, Hamburg Metal Dayz

22.09. Köln, Live Music Hall

23.09. Berlin, Kesselhaus

Kommentare

