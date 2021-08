Beyond The Black: unterschreiben bei Nuclear Blast

Einer der hell scheinendsten Sterne des Symphonic Metal Universums hat einen neuen Heimathafen gefunden: Voller Stolz geben Nuclear Blast Records heute bekannt, dass sie von nun an Beyond The Black als Neuzugang willkommen heißen dürfen.

Die Band freut sich sehr über die Zusammenarbeit:

„Nach aufregenden und erfolgreichen Jahren mit unserer bisherigen Plattenfirma, sind wir heute bereit, ein neues, vielversprechendes Kapitel für Beyond The Black aufzuschlagen. Als Band stehen wir so stark zusammen wie nie zuvor und haben in Nuclear Blast einen schlagkräftigen Labelpartner mit einem großartigen Team gefunden, das diese Energie zukünftig mit uns bündeln und auf ein neues Level hieven wird. Dass wir uns dabei für das weltgrößte Metal-Label entschieden haben, hat etwas von Nach-Hause-Kommen!“

Mit einem kometenhaften Aufstieg nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums Songs Of Love And Death, durchbrach die Band um Sängerin Jennifer Haben sämtliche Schallmauern spätestens mit den überragenden Chartplatzierungen des vierten Langspielers Horizons.

Was folgte, waren zahlreiche internationale Tourneen, spektakuläre Festivalauftritte und Jennifers Gastspiel in der TV-Sendung Sing Meinen Song, in welcher die Ausnahmesängerin ihre Vielseitigkeit eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Marcus Hammer, Geschäftsführer der Nuclear Blast GmbH, dazu:

„Wir freuen uns wahnsinnig darüber, Beyond The Black als neuen Teil der Nuclear Blast Familie willkommen heißen zu dürfen. Wir haben es hier mit Ausnahmekünstlern zu tun, deren Talent und Leidenschaft große Hoffnung darauf macht, dass der Raketenstart der Band in der Metalszene erst der Anfang war. Umso glücklicher sind wir, Beyond The Black auf ihrem weiteren Weg von jetzt an als wichtiger Partner unterstützend zur Seite zu stehen – wir schauen hier einer fantastischen Zeit und einer vielversprechenden Zukunft für beide Partner entgegen!“

Jens Prueter, Head of A&R Nuclear Blast Europe ergänzt:

“Wir sind sehr stolz darauf, Beyond The Black bei Nuclear Blast Records willkommen zu heißen. Es ist fantastisch, was diese Band bisher alles erreicht hat: Top-5-Einstiege in den deutschen Albumcharts, TV-Auftritte, ausverkaufte Shows und regelmäßige Auftritte bei den größten Festivals. Ein Erfolg, der natürlich auch Neider auf den Plan gerufen hat, doch nicht jeder ist so talentiert wie Jennifer Haben und ihre Band und nicht jeder hat einen solchen Ehrgeiz. Es ist ein Vergnügen, diesen Menschen dabei zuzusehen, wie sie ihre Ziele mit derartiger Passion verfolgen und sie sind ein wundervoller Neuzugang im Roster von Nuclear Blast, wo sie in guter Gesellschaft mit Künstlern wie Nightwish, Epica, Amaranthe und Battle Beast sind. Ein besonderes Dankeschön geht an ihren Manager Benjamin Küfner dafür, dass er dies möglich gemacht hat. Lasst uns neue Horizonte ergründen!“

Das nächste Jahr begrüßen Beyond The Black mit einem atemberaubenden Auftakt, wenn die Band gemeinsam mit ihren Labelkollegen von Amaranthe auf große Co-Headline-Europatournee gehen. Tickets sind bereits im VVK, Halt macht die Powerkombo in diesen Städten:

Beyond The Black live 2022:

05.01.22 | DE – Munich | Zenith

07.01.22 | DE – Leipzig | Haus Auensee

08.01.22 | DE – Offenbach | Stadthalle

09.01.22 | BE – Antwerp | Trix

11.01.22 | FR – Bordeaux | Rock School Barbey

12.01.22 | ES – Madrid | Sala BUT

13.01.22 | ES – Barcelona | Razzmatazz II

15.01.22 | FR – Lyon | Ninkasi Kao

16.01.22 | FR – Paris | Elysée Montmartre

18.01.22 | UK – Manchester | O2 Ritz

19.01.22 | UK – London | O2 Forum Kentish Town

21.01.22 | DE – Oberhausen | Turbinenhalle I

22.01.22 | DE – Ludwigsburg | MHP Arena

24.01.22 | CH – Lausanne | Metropole

25.01.22 | CH – Zürich | Komplex 457

26.01.22 | IT – Milano | Live Club

28.01.22 | HU – Budapest | Barba Negra

29.01.22 | AT – Vienna | Arena

31.01.22 | PL – Warsaw | Progresja

01.02.22 | DE – Berlin | Columbia Halle

02.02.22 | DE – Hamburg | Sporthalle

04.02.22 | CZ – Zlín | MOR Café

05.02.22 | DE – Geiselwind | Event Hall

06.02.22 | NL – Utrecht | Tivoli Ronda

08.02.22 | DK – Copenhagen | Amager Bio

10.02.22 | SE – Gothenburg | Pustervik

11.02.22 | SE – Stockholm | Klubben Fryshuset

12.02.22 | NO – Oslo | Sentrum Scene

Beyond The Black sind:

Vocals – Jennifer Haben

Guitar – Tobi Lodes

Guitar, Vocals – Chris Hermsdörfer

Drums – Kai Tschierschky

Beyond The Black online:

https://beyond-the-black.com/

https://www.facebook.com/beyondtheblackofficial