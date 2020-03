Bi-2: Show am 13.03.2020 in der Brose Arena in Bamberg abgesagt

Das geplante Konzert der russischen Rocker Bi-2 / БИ-2 am 13. März 2020 in der Brose Arena in Bamberg ist aufgrund der aktuellen Corona-Situation abgesagt. An einem Nachholtermin wird gearbeitet. Weitere Infos auf der Facebook-Seite des Veranstalters: https://www.facebook.com/pg/brosearena/events/?ref=page_internal



Statement der Brose Arena:

Aufgrund der aktuellen Situation wird das Konzert von Bi-2 leider abgesagt.

Ein Nachholtermin ist bereits im Gespräch.

Bitte wenden Sie sich bezüglich Rückerstattungen an die Vorverkaufsstelle an welcher Sie die Tickets erworben haben.

Wir bitten um Verständnis.