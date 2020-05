Black Orchid Empire: veröffentlichen neue Single „Natural Selection“

Das britische Rock-Trio Black Orchid Empire veröffentlicht mit Natural Selection die vierte Single aus ihrem neuen Studioalbum Semaphore, welches am 12.06.2020 über Long Branch Records erscheint.

Semaphore kann hier vorbestellt werden: blackorchidempire.lnk.to/semaphore

Das Video zu Natural Selection gibt es hier zu sehen:

Black Orchid Empire Gitarrist und Sänger Paul Visser über die neue Single:

“This song tells the story of an alien sent to a doomed earth to try and ‚correct‘ the mistakes humans have made. Finding not only hubris and greed but also beauty and wonder, the alien falls in love with the planet and its flawed people, and decides to go down with the ship.

We love playing this track – it’s surprisingly challenging with the various time signature changes and rhythmic complexities as well as a technically-demanding vocal melody, but so satisfying and fun.

Alina Gordienco and her team made a narrative-driven video for the song which we literally cannot believe. What they’ve achieved is completely insane – our very own alien. It’s like watching a big-budget movie. Check it out!“

Tracklist Semaphore:

01 Emissaries

02 Singularity

03 Natural Selection

04 Motorcade

05 Red Waves

06 Heliopause

07 Winter Keeps Us Warm

08 Dust

09 Faces

10 Death From Above

11 Evergreen

12 Monolith

13 Crash

Black Orchid Empire verbinden brutale Wildheit mit intensiver melodischer Schönheit und erschaffen damit Rockmusik voller unvergesslicher Momente. Technisch anspruchsvolle und komplexe Grooves mischen sich mit gigantischen Mitsingchören und haben der Band bereits eine weit verbreitete Fangemeinde eingebracht.

Black Orchid Empire ist eine überaus fleißige Liveband, die bereits ausgiebig durch Europa und Großbritannien getourt ist. Über ausverkaufte Shows mit Skunk Anansie, (hed)p.e., InMe, Black Map oder Ravenface und Festivalauftritte beim Download, Standon Calling, Planet Rockstock, Camden Rocks oder Taubertal Festival, erspielte sich die Band ihren Ruf als großartige Liveband, die man für die Zukunft auf dem Zettel haben sollte.

Für die Alben Archetype und Yugen konnte das Rock-Trio hervorragende Kritiken einfahren und mehr als eine Million Streams erzielen. Mit dem Sci-Fi Konzeptalbum Semaphore blicken Black Orchid Empire nun in die Zukunft und verschieben munter weiter musikalische Grenzen.

“Beautiful melodies coupled with tear-your-face-off riffs. Bright fresh new stars” Skin, Skunk Anansie

“Unbeatable in-your-face talent” Mosh

“Wicked, behemoth tunes” Powerplay

Line-Up:

Billy Freedom – Schlagzeug

Paul Visser – Gesang, Gitarre

David Ferguson – Bass, Gesang