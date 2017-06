Nach der Veröffentlichung des erfolgreichen Albums Heavy Fire und einer UK/Europa-Tour kündigen die Black Star Riders nun voller Stolz die weltweite Vertragsverlängerung bei Nuclear Blast Entertainment an.

Black Star Riders haben sich im Jahre 2012 gegründet und noch im selben Jahr bei Nuclear Blast Entertainment unterschrieben. Mit der Unterstützung des erfolgreichsten Independent Heavy Metal-Labels der Welt haben sie dann über die Jahre drei hochgelobte Alben veröffentlicht: All Hell Breaks Loose, The Killer Instinct und Heavy Fire.

Die aktuelle Scheibe der Band, Heavy Fire, konnte weltweite Erfolge erzielen und landete auf #6 in den UK National Charts, auf #11 in den offiziellen deutschen Albumcharts sowie auf #91 in den USA Current Top Album-Charts.



Folgendes hat Euch die Band zur Vertragsverlängerung bei Nuclear Blast Entertainment zu sagen:

Nuclear Blast waren schon bei uns, als die Black Star Riders gerade einmal das Licht der Welt erblickten. Sie haben von Anfang an an uns und an unsere Songs geglaubt. Nach drei erfolgreichen Alben ist es nun an der Zeit, den Vertrag zu verlängern – um weiterhin dort bleiben zu können, wo wir hingehören. (Ricky Warwick) NBE ist eines der besten Label, mit dem wir je zusammengearbeitet haben! Ich freue mich schon riesig darauf, weiterhin mit dieser tollen Gruppe von Leuten zusammenarbeiten zu dürfen! (Scott Gorham) Es war uns eine absolute Ehre, die letzten fünf Jahre mit dem Team von Nuclear Blast zusammen zu arbeiten. Auf die nächsten fünf Jahre und noch weiter! (Damon Johnson) Wir sind so dankbar, ein Teil der Nuclear Blast-Familie sein zu können! Ich freue mich schon jetzt auf unsere weitere gemeinsame Zukunft. (Robert Crane)

