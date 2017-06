Die Berliner Band Haudegen veröffentlicht am 21.07.2017 ihr neues Album Blut, Schweiß und Tränen , jeweils einzeln und als 3CD-Box. Die Alben werden auf ihrem eigenen gleichnamigen Label veröffentlicht.

Der Leitspruch von Blut, Schweiß und Tränen ist: Haudegen geben dir alles! Wir geben nicht nur alles – sondern wir haben auch alles dafür gegeben. Wir haben dieses Mal alle Facetten, die wir in uns tragen, in unsere Kunst gesteckt. (Hagen Still)