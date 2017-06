Die Götterdämmerung erreicht uns und die deutschen Progressive Power Metaller Blind Guardian veröffentlichen heute einen weiteren Klassiker von ihrem ersten Livealbum seit vollen 14 Jahren! Das magische Live Beyond The Spheres ist ein strammes Paket gefüllt mit 22 Songs, das auf 3CD-DIGI oder 4LP-BOX verfügbar sein wird und am 7. Juli erscheint. Diese Sammlung an Livetracks führt die Fans nicht nur durch unsterbliche Klassiker wie The Bard’s Song (In The Forest) oder Mirror Mirror, sondern bietet auch selten live gespielte Songs wie And Then There Was Silence.

Heute enthüllt die Band einen Livezusammenschnitt zu ihrem mächtigen Twilight Of The Gods:



Außerdem ist der Song als digitale Single hier erhältlich: Twilight Of The Gods (Live Single)

Wir haben die besten Songs aus über 40 Shows, die wir während der Europatour 2015 aufgenommen haben, zu einer Show zusammengestellt und somit die schönsten und atmosphärischsten Momente auf CD verewigt. (Gitarrist André Olbrich)

