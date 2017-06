Die deutsche Piraten-Metal-Horde The Privateer werden ihr kommendes,drittes Studioalbum The Goldsteen Lay am 28.Juli 2017 via NoiseArt Records veröffentlichen.

Heute veröffentlicht die Band den ersten Album Trailer zur Platte via YouTube.

Die Band sagt dazu:

Ahoi Freunde der gepflegten Stromgitarrenmusik!

Habt ihr euch schon mal gefragt:

– In welchem Suff wurde The Privateer gegründet?

– Wie hat sich der Sound von The Privateer entwickelt?

– Warum Piraten und Seefahrer?

– Wer schreibt wie die Texte und Musik?

– Welches Konzept verbirgt sich hinter The Goldsteen Lay?

– Wie klingen die Songs von der neuen Scheibe?

Dann findet Ihr in unserer vierteiligen Videoserie die Antworten auf (fast) all Eure Fragen! Aufgenommen wurden die Videos in der Hausbar unserer Sängers Pablo, alkoholischer Verfall im Verlauf der Videos inklusive.

Zu sehen gibt es das Video hier:



