Black Star Riders: veröffentlichen neue Single „Catch Yourself On“

Nur noch wenige Tage bis ihr neues Album Wrong Side Of Paradise erscheint, freuen sich Black Star Riders mit Catch Yourself On die letzte Single vorab zu veröffentlichen. Zusätzlich wird eine Reihe von UK in-store Terminen bekanntgegeben, an denen Frontmann Ricky Warwick eine Auswahl neuer Songs in einem intimen Akustik-Set performt.

Ricky Warwick kommentiert: „Catch Yourself On ist ein Satz, der in meinem Heimatland Nordirland oft verwendet wird. Er wird verwendet, um jemandem zu sagen, er solle aufhören, ’sich lächerlich zu machen‘, oder ‚klarzukommen‘. Wir werden leider zu Sklaven der Technologie und der sozialen Medien (schuldig im Sinne der Anklage). Wir überlegen nicht zweimal, unsere innersten Gefühle und Gedanken mit einer Welt voller Fremder zu teilen… Wir scheinen die Fähigkeit zu verlieren, für uns selbst zu denken. Die Technologie kontrolliert uns, stattdessen sollten wir die Technologie kontrollieren. Es fühlt sich an, als ob es die menschliche Interaktion bereits übertroffen hat.“

Catch Yourself On ist vom kommenden Album Wrong Side Of Paradise, welches im Herbst 2021 im Studio 606 in Northridge, Kalifornien, und im Toochtoon Sound in Redmond, Oregon, mit dem Produzenten und langjährigen BSR-Kollegen Jay Ruston aufgenommen wurde.

Auf der UK Jubiläumstour im Februar 2023, sowie bei ihren Headliner-Sets bei Planet Rockstock und der 35 Years Of Noise-Party von Earache Records, holt die Band den Gitarristen Scott Gorham und den ursprünglichen Schlagzeuger Jimmy DeGrasso, anlässlich der Feierlichkeiten, zurück auf die Bühne.

Ricky Warwick in-store Termine:

20.01.2023 – Assai Records Edinburgh

20.01.2023 – Glasgow Lovemusic

21.01.2023 – HMV Sunderland

21.01.2023 – Reflex Records Newcastle

22.01.2023 – Crash Records Leeds

22.01.2023 – The Parish Huddersfield

23.01.2023 – HMV Manchester

24.01.2023 – Liverpool Phase One

25.01.2023 – HMV Birmingham The Vault

26.01.2023 – Banquet Records

27.01.2023 – Norwich, Soundclash

28.01.2023 – HMV Crawley

28.01.2023 – Brighton, Resident

29.01.2023 – HMV Reading

29.01.2023 – Oxford, Truck

30.01.2023 – Southsea, Pie & Vinyl

30.01.2023 – HMV Southampton

31.01.2023 – Rough Trade East

01.02.2023 – Cambridge Relevant Record Cafe

01.02.2023 – HMV Leicester

Black Star Riders sind:

Ricky Warwick – Gesang/Gitarre

Sam Wood – Gitarre

Robert Crane – Bass

Zak St. John – Schlagzeug

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: