Black Star Riders: Veröffentlichen neue Single „Candidate For Heartbreak“

Im turbulenten Jahr 2020 kehren Black Star Riders mit der neuen Single Candidate For Heartbreak im Gepäck, die heute über Nuclear Blast Entertainment erscheint, zurück. Zusammen mit der Single veröffentlicht die Band auch ein neues Lyric-Video:

Niemand hat sich 2020 wohl so vorgestellt, wie es jetzt ist. Die COVID-19 Pandemie hat uns überrascht und uns gezwungen, innezuhalten, unsere Art zu leben zu überdenken und zu beobachten, wie sich dieses nie zuvor dagewesene Szenatio auf der ganzen Welt entwickelt. In dieser neuen „Lock-Down“ Gesellschaft hat die Musikindustrie viel Durchhaltevermögen bewiesen: über das reine Überleben hinaus hat sie einen Sinn für Gemeinschaft bewiesen und eine noch stärkeren Zusammenhalt unter einander geschaffen, mit mutigen Songs, die sich nie zurückhalten, die unangenehme Wahrheit auszusprechen.

„Candidate For Heartbreak ist Black Star Riders Beitrag zur weltweiten Betrachtung und Beobachtung der Gesellschaft in diesen Zeiten. Scott Gorham und Christian Martucci haben durch ein scharfes und einprägsames Riff die perfekten Sound für einen komplexen, rockigen Song geschaffen. Ricky Warwicks bringen perfekt die Atmosphäre der Lyrics zum Tragen: kraftvoller Zorn, mit einem Hauch von Melancholie im Angesicht einer Klasse von Politikern, die ihr Volk belügen; ein morbides System, das scheitert und die Menschen auseinanderbringt.“

Sänger Ricky Warwick kommentiert: “Es ist ein Rocker! Ein klassischer Scott Gorham und Christian Martucci Gitarren Klassiker. Ein Song über die Politik, in der die Politiker nur um die Wahrheit herumtanzen!”

Scott Gorham erklärt weiter: “Der Song bringt für mich Erinnerungen an unsere Zeit im Studio bei den Aufnahmen von Another State of Grace zurück. Es war eine großartige und sehr produktive Zeit. Wir alle hoffen, dass wir bald wieder für unsere Fans spielen können.”

Gitarrist Christian Martucci fügt hinzu: “Es macht viel Spaß, diesen Song zu spielen. Ich liebe es, wie die Gitarren mit Rickys Stimme zusammenwirken, gemischt mit einem genialen Groove von Chad und Robbie!”

Candidate For Heartbreak erschien zuerst als Bonus Track auf der Digipack CD, die im auf 1,000 Exemplare limitierten Boxset von Another State Of Grace enthalten war. Das Album erreichte #23 in den deutschen Charts und ist eine großartige Sammlung von hymnischen Rocksongs, im Februar 2019 in den Sphere Studios in Burbank aufgenommen und von Jay Ruston (Stone Sour, Anthrax, Uriah Heep) produziert und abgemischt.

Was wir über das Album schreiben:

Der Black Star Riders Auftritt auf dem Ramblin’ Man Fair 2020 wurde abgesagt, da das Festival auf Juli 2021 verlegt werden musste.