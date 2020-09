Wacken Open Air 2021: bestätigt Slipknot und mehr

Die neue Bandbestätigungen habt ihr mittlerweile bestimmt alle gesehen. Daher hier nun noch mal der Vollständigkeit-halber 😉

Es gibt neun weitere Gründe zur Vorfreude auf das Wacken Open Air 2021, das vom 29. bis zum 31. Juli stattfinden wird und bereits restlos ausverkauft ist. Im Rahmen eines Live-Streams auf Full Metal Gaming, dem offiziellen Twitch-Kanal des Festivals, wurden Slipknot, In Extremo, Sick Of It All, U.D.O., New Model Army, Fever 333, Death Angel, At The Gates und Black Star Riders für die nächste Ausgabe bestätigt.

Ein Großteil dieser Namen war bereits für das Wacken Open Air 2020 angekündigt, das aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Daher sind diese Nachrichten für die Metalfans besonders erfreulich, schließlich wurden diese Auftritte bereits, nicht zuletzt die Wacken-Premiere der maskierten US-Giganten Slipknot, bereits sehnsüchtig erwartet. Die Mittelalter-Rocker In Extremo haben ihr neues Nr.1-Album Kompass Zur Sonne im Gepäck, mit Sick Of It All kommen Freunde von Hardcore der New Yorker Schule auf ihre Kosten. Der deutsche Metalveteran Udo Dirkschneider wird zusammen mit seiner Band U.D.O. und dem Musikkorps der Bundeswehr eine epische Show liefern. Auch At The Gates aus Schweden haben sich etwas Besonderes überlegt, denn sie werden sich ganz ihrem Melodic Death Metal Meilenstein Slaughter Of The Soul widmen. Die Alternative Rock Legenden New Model Army, die Crossover Senkrechtstarter Fever 333 und die Thrash Meister Death Angel runden das Paket der Rückkehrer ab. Ergänzend sind Black Star Riders ganz neu bestätigt, die das Erbe Thin Lizzys gebührend fortführen.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir all diese tollen Bands im kommenden Jahr auf unserem Heiligen Acker begrüßen dürfen, nachdem uns für 2020 Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat,“ erklärt Co-Veranstalter Holger Hübner. Sein Partner Thomas Jensen ergänzt: „Es hat Spaß gemacht, diese Bandwelle gemeinsam mit den Fans bei Twitch zu enthüllen. Natürlich haben wir noch einiges mehr bekanntzugeben und werden uns hierfür auch weiterhin neue Wege einfallen lassen.“

Wacken Open Air online:

www.wacken.com

https://facebook.com/WackenOpenAir.official

https://www.instagram.com/wackenopenair.official/

https://twitter.com/wacken?lang=de