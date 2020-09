Thrust: „The Helm Of Awe“ wird am 30.10.2020 veröffentlicht

Am 30. Oktober 2020 wird das neue Album der US-Metal Band Thrust – The Helm Of Awe via Pure Steel Records auf CD veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 16. Oktober 2020.

Die US-Metaller Thrust sind eine Legende. Mit ihrem 1984er Debütalbum Fist Held High und Songs wie dem Titeltrack First Held High oder der Underground-Hymne Posers Will Die erspielten sie sich über Nacht einen Legendenstatus bei der Szenenbasis. 2018 feierten Thrust ihr Comeback mit Harvest Of Souls – das erste über Pure Steel. Nur zwei Jahre später kommt mit The Helm Of Awe nun auch schon der Nachfolger, auf dem sich Thrust gänzlich treu bleiben. Klassischer US Heavy Metal, meist eingängig und markant, doch nicht selten auch melodisch wird hier auf gut 50 Minuten aufgefahren. Epische Halbballaden wie Killing Bridge dürften hingegen bei einigen für Überraschungen sorgen. Straighte Nummern wie Blood In The Sky,Purgatory Gates oder der groovige Titeltrack Helm Of Awe runden ein starkes Album der legendären Kultband ab. Kaufpflicht für die internationale Metalszene! Get ready and TURN IT UP!!!

The Helm Of Awe Tracklist:

1. Black River

2. Blood In The Sky

3. Purgatory Gates

4. Still Alive

5. Killing Bridge

6. Battle Flag

7. Ghost In Me

8. The Traveler

9. Crucifixion

10. Helm Of Awe

Line-Up:

Eric Claro – Vocals

Ron Cooke – Guitars

Ray Gervais – Bass

Joe Rezendes – Drums

Angel Rodriguez – Guitars

Coverartwork:

Jan Yrlund – https://www.darkgrove.net/

Links:

http://www.theofficialthrust.com

http://www.thrustonline.com

https://www.facebook.com/ThrustMetal

https://www.instagram.com/the_official_thrust/

https://www.reverbnation.com/thrustmetal

https://thrustusa.bandcamp.com