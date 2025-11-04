Blackbriar: veröffentlichen neuen Single/Video „The Fossilized Widow (Parlor Piano Version)“

Blackbriar präsentieren stolz eine Klavier-Version ihres aktuellen Tracks The Fossilized Widow, der auf dem neuen Album A Thousand Little Deaths zu finden ist. Seht euch das Video hier an:
Die The Fossilized Widow (Piano Parlour Version) kann hier gestreamt werden: https://blackbriar.bfan.link/the-fossilized-widow-p
Dieser Track bietet eine wunderschön intime Interpretation des Songs, die lediglich aus Klavier und Gesang besteht. Die Aufnahme sowie das Mixing und Mastering wurden von Joost van den Broek durchgeführt.
Blackbriar äußerten sich dazu: „We’ve re-recorded an intimate piano-and-vocal version of our song The Fossilized Widow from our latest album. Our music really comes alive during spooky season, and this haunting rendition was especially created for these wonderfully eerie autumn nights.“
Blackbriar werden diesen Monat einige ihrer neuen Songs live auf ihrer Headline-Tour durch Europa präsentieren. Alle verbleibenden Termine sind hier aufgeführt:
Blackbriar – A Thousand Little Deaths Headline Tour 2025
Special Guests: Forever Still
Nov. 4 – Aarau, CH
Nov. 5 – Milan, IT
Nov. 7 – Wien, AT
Nov. 8 – Leipzig, DE
Nov. 9 – Warsaw, PL
Nov. 11 – Berlin, DE
Nov. 12 – Copenhagen, DK
Nov. 13 – Hamburg, DE
Nov. 14 – Cologne, DE
Nov. 15 – Enschede, NL
Nov. 29 – Istanbul, TR **
** Blackbriar only
Blackbriar sind:
Zora Cock – Gesang
René Boxem – Schlagzeug
Bart Winters – Gitarren
Robin Koezen – Gitarren
Siebe Sol Sijpkens – Bass
Ruben Wijga – Keyboards
