BlackRain: SPV/Steamhammer nimmt die französischen Rocker weltweit unter Vertrag

Es ist sicherlich kein Zufall, dass die französische Rockband BlackRain seit mehr als zehn Jahren die meisten ihrer Konzerte mit der AC/DC-Hymne It’s A Long Way To The Top (If You Wanna Rock’n’Roll) beendet.

Gegründet im Jahre 2006 in den französischen Alpen wissen die vier Bandmitglieder nach fünf Alben und zahllosen Konzerten in Frankreich, Europa und sogar Japan und Tunesien, dass die kommenden Monate zweifelsohne einen riesigen Schritt in ihrer Karriere bedeuten könnten. Während ihres harten und steinigen Weges in der Welt des Rock´n`Roll haben BlackRain viele namhafte Bands wie Europe, Papa Roach, Alice Cooper, Scorpions, Steel Panther oder Ugly Kid Joe kennengelernt und mit ihnen gespielt. Die französische Fernsehshow France’s Got Talent hat ihnen zudem die Chance eingeräumt, mit denkwürdigen Auftritten bei der ersten und letzten Sendung sich bei einem Millionenpublikum ihrer Heimat bekannt zu machen.

Doch nach zwei Alben, die mit dem berühmten US-Produzenten Jack Douglas (Aerosmith, John Lennon) eingespielt wurden, stellte sich die Frage, wie man dies noch toppen und neue Inspirationen bekommen könnte. Die Antwort war schnell gefunden: Mit einer Rückkehr zu ihren Wurzeln, also zu eben jenen Gründen, mit denen fünf Freunde einst angefangen hatten in einer Band zu spielen und einfach nur Songs zu schreiben, die sie selbst gerne im Radio hören würden: griffige und kraftvolle Hard Rock-Hits. Man könnte das unmodern nennen, aber BlackRain bezeichnen es als ihren Kraftstoff, den sie benötigen, um durch die heutige Welt zu reisen.

Mit Songs, die in Schweden – wo Frontmann Swan lebt – komponiert und aufgenommen wurden, ist ihr neues Album Dying Breed eine Art Gegenreaktion auf die Entwicklung des Musikbusiness. Permanent umgeben von Electro-Pop und R´n`B, gebeutelt vom Tod vieler ihrer Idole, die Rockgeschichte geschrieben haben, und permanent in der Diskussion über ihre vermeintlich altmodischen langen Haare fühlen sich die vier Musiker in zunehmendem Maße als aussterbende Rasse, als „the last of their kind”, wie es in ihrem neuen Song heißt, den sie am 06.06. noch vor dem Auftritt auf der Hauptbühne des Hellfest in Frankreich vorstellen werden.

Von großer Bedeutung war auch die erneute Zusammenarbeit mit dem schwedischen Produzenten Chris Laney, dem Typen mit der License To Thrill, ein Album, das von den Fans noch immer als Mythos und wichtiger Beitrag zum Revival der Hard Rock-Szene in den 2010er-Jahren bezeichnet wird. Laney ist derjenige, der als Produzent einiger Meisterwerke von Bands wie Crashdïet oder Crazy Lixx den Sound und die Philosophie von BlackRain wirklich verstanden hat.

Das neue Album Dying Breed erscheint am 13. September weltweit über SPV/Steamhammer als CD Digi, LP, Download und Stream.

BlackRain live 2019

05.10. Hamburg – The Sleazy R-evolution

BlackRain auf Tour mit Kissin‘ Dynamite 2019

30.10. Zwickau – Alter Gasometer

31.10. Dresden – Puschkin

http://blackrain.fr

https://www.facebook.com/BlackRainRock

