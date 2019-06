Coilguns: auf Tour und mit neuem Video

Die Hardcore-Jungs von Coilguns haben gestern ein neues Video rausgebracht.

Nach dem Erfolg ihres Albums Millennials und mehreren Europa-Tourneen mit Birds In Row, Ken Mode, Wrong, sowie bemerkenswerten Auftritten beim Roadburn Festival und DesertFest startet die Schweizer Hardcore-Band Coilguns im Juni eine Europatournee mit Cult Leader!

Passend dazu ist das neue Video ein Livemitschnitt der Songs: Millennials und Blackboxing

Lust auf mehr bekommen? Dann folgen hier die Daten, die den Vierer u.a. auch zum Hellfest führen:

11.06.2019 (DE) Berlin, Cassiopeia*

12.06.2019 (DE) Leipzig, Naumanns*

13.06.2019 (DE) Bochum, Die Trompete*

14.06.2019 (FR) Strasbourg, Molodoï*

15.06.2019 (CH) Fribourg, Nouveau Monde*

16.06.2019 (CH) Luzern, Sedel*

17.06.2019 (DE) Saarbrücken, Kleiner Klub*

18.06.2019 (BE) Bruxelles, Botanique*

19.06.2019 (FR) Rouen, Bifröst*

20.06.2019 (FR) Paris, Gibus*

22.06.2019 (FR) Clisson, Hellfest

23.06.2019 (NL) Haarlem, Patronaat*†

24.06.2019 (UK) London, Underworld*†

26.06.2019 (UK) Milton Keynes, The Craufurd Arms

27.06.2019 (UK) Leeds, Temple of Boom*†

29.06.2019 (FR) Bourlon, Rock in Bourlon

01.07.2019 (BE) Antwerpen, Kavka*

02.07.2019 (NL) Nijmegen, Merleyn*

03.07.2019 (DE) Hamburg, Hafenklang*

* w. Cult Leader

*† w. Cult Leader, Birds In Row

https://www.facebook.com/coilguns

