Blackrain: veröffentlichen heute ein neues Live-Video

Die französischen Sleaze Rocker Blackrain veröffentlichen heute mit Blast Me Up ein neues Live-Video. Der Song wurde beim diesjährigen Hellfest in Frankreich mitgeschnitten und ist auch auf dem neuen Studio Album Dying Breed enthalten.

Das Live-Video ist hier zu sehen:

Das neue Album Dying Breed erschien am 13. September weltweit über SPV/Steamhammer als CD Digi, LP, Download und Stream:

https://BlackRain.lnk.to/DyingBreed

Blackrain auf Tour mit Kissin‘ Dynamite 2019

30.10. Zwickau – Alter Gasometer

31.10. Dresden – Puschkin

http://blackrain.fr

https://www.facebook.com/BlackRainRock

https://www.facebook.com/steamhammerofficial/