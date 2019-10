The Metafiction Cabaret: Veröffentlicht One Shot Video zu finaler Single ‚Stitch In Time‘

Wehret den Anfängen – hier kommt das brandaktuelle One-Shot Musikvideo zu Stitch In Time, die letzte Single vor der Album-Release von Beautific Charms:

Die Demokratie, die bunte Gesellschaft, unsere freiheitliche Lebensweise stehen unter Beschuss.

Dieser kraftvolle Post-Punk Hit geht unter die Haut. Liebe und Angst, das Irrationale und das Postfaktische, Opfer und Täter – der Zeitgeist flüstert aus jeder Zeile und sucht nach der politischen Dimension der gefühlten Wirklichkeit. Ein hochpolitisches Lied über die Radikalisierung und das Abdriften unserer Gesellschaft.

Im Video schicken die vier Zirkus-Punks den Protagonisten auf einen Horrortrip. In der vermeintlichen Familienidylle entstehen Gewaltfantasien. Die Schicksalsgeister spinnen den Lebensfaden. Die Mutter näht ihm diesen behutsam in die Seele.

Das Ganze ist als One-Shot Video gedreht. Ohne Schnitte rauscht der verlorene Sohn in die Begegnung mit sich selbst.

Der Song ist ausschließlich auf iTunes und Bandcamp erschienen. Auf allen anderen Plattformen erscheint er am 18.10. gemeinsam mit unserem Album Beautific Charms.

Stitch In Time ist natürlich auch auf dem Album Beautific Charms im MPN zu finden: https://www.musik-promotion.net/de/ProductDetail?pid=147776089

Am 19.10. feiert die Band Record-Release im Bi Nuu in Berlin-Kreuzberg.

Tickets für das Record Release Konzert am 19.10. gibt es hier:

-> https://www.koka36.de/responsiv/event_site.php?event=117694

-> https://www.eventim-light.com/de/a/5d3acd00eee56600014258e9/e/5d3adf6eeee5660001425975?lang=de



The Metafiction Cabaret

Beautific Charms

VÖ: 18.10.2019

