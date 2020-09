bleibtZuhause.TV: Livestream mit Traitor, Wulfpäck und Fabulous Desaster verpasst?

Ihr habt den Thrash Triple Threat Livestream mit Traitor, Wulfpäck und Fabulous Desaster in Zusammenarbeit mit bleibtZuhause.TV am gestrigen Samstag verpasst? Kann passieren, dabei gab es an diesem Killer-Package in der alten Kutschenhalle von Eugen „Dude“ Lyubavskyy (Pripjat) doch gar kein Vorbeikommen.

Traitor sagen: „Schande auf Euer Haupt! Aber kein Problem: Hier habt Ihr die gesamte Show zum Nachstreamen.“

https://www.youtube.com/watch?v=9ty50K6OwkE&t=8619s&fbclid=IwAR1Bq_EZORNfBcE74o0xMMs_dqkfTlBVDFuhoKu3861bgjQB8cvlttcLHDs