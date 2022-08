Blind Guardian am 19.08.2022 beim Gießener Kultursommer

Eventname: Gießener Kultursommer 2022

Headliner: Blind Guardian

Special Guest: Mystic Prophecy

Ort: Kloster Schiffenberg, Gießen

Datum: 19.08.2022

Kosten: 49,50 € VVK, an der Abendkasse sind noch Tickets erhältlich

Genre: Power Metal, Progressive Metal

Besucher: ca. 3000 Besucher

Link: https://www.giessenerkultursommer.de/2021/10/26/blind-guardian/

Setlisten:

Blind Guardian

Mystic Prophecy Intro: War Of Wrath (vom Band) Into The Storm Welcome To Dying Nightfall Time Stands Still (At The Iron Hill) Time What Is Time Journey Through The Dark Black Chamber Theatre Of Pain The Quest For Tanelorn Ashes To Ashes The Bard’s Song – In The Forest The Bard’s Song – The Hobbit The Piper’s Calling Somewhere Far Beyond Lost In The Twilight Hall Lord Of The Rings Valhalla Mirror Mirror Metal Division Burning Out Killhammer War Panzer Dracula Hail To The King Shadow On The Wall Ravenlord Eye To Eye Metal Brigade

An diesem Wochenende findet der Auftakt des Gießener Kultursommers statt. Den Start machten gestern die Sportfreunde Stiller, heute geht es allerdings etwas härter zur Sache. Blind Guardian und Special Guest Mystic Prophecy sorgen für einen fantastischen Metalabend auf dem Kloster Schiffenberg. Die spektakuläre Spielstätte befindet sich im südöstlichen Teil des Gießener Stadtwaldes. Das Kloster ist nach dem Schiffenberg benannt, auf dem es erbaut wurde. Heute wird es als Restaurant betrieben und es finden Kulturveranstaltungen statt. Vor dem Kloster bietet der Parkplatz 350 Stellplätze, die bei Konzerten zusätzlich zu den Tickets gebucht werden können. Für alle anderen Gäste sind P+R Parkplätze und ein kostenloser Busshuttle eingerichtet. Wir können auf dem Parkplatz auf dem Schiffenberg parken, an dem sich auch die Abendkasse befindet. Der Einlass beginnt pünktlich um 18 Uhr und verläuft in der Zeit, die wir in der Schlange verbringen, äußerst gesittet und zügig.

An der Südseite der Basilika steht die Bühne, sodass der Blick auf die Künstler aus nahezu dem gesamten Klosterhof möglich ist. Rund um eine Gruppe sehr alter Schattenspender (Laubbäume) finden sich diverse Stände zur Erhaltung des leiblichen Wohls. Damit ich den Abend gut überstehe, entscheide ich mich für einen Bacon Burger, der hier mit neun Euro zu Buche schlägt und sehr saftig und lecker schmeckt. Meine Frau begnügt sich mit einer vier Euro Portion Pommes und auch sie ist satt und zufrieden. Bier und Softdrinks zum Nachspülen gibt es für fünf Euro je 0,4 l. Damit pendelt sich die Veranstaltung im mittleren Preisbereich ein. Zur Erinnerung an diesen Abend gibt es für 30 Euro dann auch noch ein Tour-Shirt. Anderes Merch habe ich allerdings auch nicht gesehen.

Auf dem Gelände kennst du dich jetzt wohl ausreichend aus, dann will ich mal endlich zur Musik kommen. Der Zuschauerraum füllt sich zusehends. Musikalisch eröffnen Mystic Prophecy das Geschehen, darauf weisen der große Backdrop und weitere Roll-Ups, Flaggen und Banner bereits deutlich hin. Mit dem Ertönen des Intros werden wir Fotografen in den Graben vor der Bühne gelassen und kaum haben wir unsere Position erreicht, betreten auch die Musiker die Bühne. Allen voran der Schlagzeuger Hanno Kerstan, gefolgt von der Kollegin und den Kollegen mit den Saiteninstrumenten. Joey Roxx sorgt wie gehabt für die tiefen Töne und wird von den Gitarristen Evan K. und Markus Pohl begleitet, aber Moment mal eben, das ist nicht Markus. Auf der linken Bühnenseite fegt ein anderes Gesicht mit seiner Gitarre über die Bühne. Dan Baune (Devil’s Train, Lost Sanctuary, Monument) vertritt Markus Pohl, der zurzeit mit seiner Band Warkings auf Tour ist. Bandgründer und Sänger R.D. Liapakis betritt als Letzter die von der Abendsonne golden beleuchtete Bühne. Von den Fans warmherzig begrüßt, legen Mystic Prophecy direkt mit einem fetten Brett los. Metal Division heißt der Opener, der ebenfalls namensgebend für ihr aktuelles Album ist. Die fünfköpfige Formation aus dem Unterallgäu ist wie gewohnt sehr agil auf der Bühne. Die unbändige Power, verbreitet durch Joey, Evan und Dan überträgt sich schnell auf das Publikum; es herrscht eine fantastische Stimmung. Die Band ist gut drauf und spielt ein absolut überzeugendes Set; ein Highlight jagt das Nächste. Die Songauswahl hat den Schwerpunkt beim aktuellen Album, umfasst aber Hits aus den jüngsten fünf Alben. Songs wie Killhammer, Dracula oder Ravenlord werden druckvoll und leidenschaftlich dargeboten und machen Lust auf mehr. Nach knapp 45 Minuten schließen die Schwaben ihr Set mit Metal Brigade, bei dem sie noch mal alles geben! Eine Zugabe ist vom Veranstalter nicht vorgesehen …. der Zeitplan … ihr kennt das ja 😉

Die Umbaupause ist erfreulich kurz, sodass es schon nach knapp 20 Minuten weitergeht. Es naht der Moment, auf den die Fans sehnsüchtig gewartet haben, was sich an der Masse vor der Bühne ablesen lässt. Hansi Kürsch und seine Mannen wissen das Publikum vom ersten Augenblick an abzuholen. Blind Guardian starten mit einigen Klassikern, u.a. Nightfall und Time Stands Still (At The Iron Hill). Seit 1984 sind die blinden Wächter bereits mit ihrem Fantasy-Progressive-Power-Metal erfolgreich unterwegs. Neben Sänger Hansi Kürsch ist Lead-Gitarrist André Olbrich das zweite noch aktive Gründungsmitglied der Krefelder Kapelle. Zusammen mit der Rhythmus-Gitarre, gespielt von Marcus Siepen, und Frederik Ehmke am Schlagzeug, bilden sie die Kerntruppe. Der jüngste Neuzugang ist Bassist Johan van Stratum, der auch am bald erscheinenden Album The God Machine beteiligt ist. Michael Schüren an den Keys vervollständigt das heutige Liveensemble.

Mit ihrer Anhängerschaft feiern Blind Guardian dieses Jahr das 30-jährige Jubiläum ihres Albums Somewhere Far Beyond, dessen zehn Titel es aus diesem Anlass komplett in die Setliste geschafft haben. Die Songs werden in derselben Reihenfolge wie auf der 1992 erstveröffentlichten Scheibe gespielt; es geht also mit Time What Is Time weiter. Wie gewohnt ist auf die Singfreudigkeit der Blind Guardian Fans verlass. Immer wieder sind die Tausende vor der Bühne zu hören. Besonders intensiv beim Bard‘s Song, minutenlang singen die Fans für ihre Helden auf der Bühne. Eine ganz besondere Stimmung, die ihresgleichen sucht und durch die monumentale Kulisse noch mal intensiviert wird. Nach dem letzten Song, Somewhere Far Beyond, verlassen die Musiker die Bühne und die Fans stimmen ein ‚Zugabe, Zugabe, Zugabe …‘. Die Band lässt sich nicht allzu lange bitten und kommt für einen Nachschlag von vier Songs zurück ins Rampenlicht. Ohne Valhalla wären Blind Guardian wohl auch nicht aus Gießen rausgekommen. Die Stimmung im Klosterhof ist atemberaubend und das Wetter traumhaft, aber auch das schönste Konzert endet irgendwann, in diesem Fall nach etwa 90 Minuten mit dem Song Mirror Mirror.

Ein in jeder Hinsicht gelungener Abend und eine gute Werbung sowohl für den Heavy Metal als auch für den Gießener Kultursommer! Am folgenden Samstag werden Hammerfall und ihre Special Guests Stratovarius und Grave Digger an gleicher Stelle für ein weiteres unvergleichliches Heavy Metal Erlebnis sorgen. Unten findet ihr auch wieder eine Spotify-Playlist mit den Songs des Abends.