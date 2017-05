Blind Guardian: Veröffentlichen Live-Trackvideo zu ‚Mirror Mirror‘; starten Vorverkauf zu »Live Beyond The Spheres«

Blind Guardian: Veröffentlichen Live-Trackvideo zu ‚Mirror Mirror‘; starten Vorverkauf zu »Live Beyond The Spheres«

Die Krefelder Progressive Power Metaller BLIND GUARDIAN haben vor wenigen Wochen die Veröffentlichung ihres ersten Livealbums seit 14 Jahren bekanntgegeben. Warum es nun also Zeit für »Live Beyond The Spheres« geworden ist, verrät Gitarrist André Olbrich:

„Es gibt verschiedene Gründe, warum es an der Zeit war, ein Livealbum zu veröffentlichen. Wir haben mit Frederik und Bahrend seit einigen Jahren eine neue Rhythmussektion in der Band. Dadurch hat sich unser Zusammenspiel noch mal deutlich verbessert, wodurch die Songs besser grooven und dynamischer geworden sind. Zum anderen hatten wir durch den Einzug der digitalen Amp-Profiler und digitaler Aufnahmetechnik die Möglichkeit, auch in verschiedenen Hallen ein relativ ähnliches Soundbild zu kreieren und somit unseren Vorstellungen eines perfekten Livealbums gerecht zu werden. Der letzte Punkt ist, dass wir seit Veröffentlichung unseres letzten Livealbums drei Studioalben veröffentlicht haben, von denen bisher so gut wie kein Livematerial veröffentlicht wurde. Durch die Triple-CD war es uns möglich, eine sehr umfangreiche und vielfältige Setlist zu erstellen, die unsere 30-jährige Schaffensperiode in bester Performance widerspiegelt.“

Das 22 Songs starke Paket wird sowohl als 3CD-Digi als auch als 4LP-Box in den Handel kommen. Neben Alltime-Classics wie ‚The Bard’s Song (In The Forest)‘, ‚Valhalla‘ oder ‚Mirror Mirror‘ wurden auch eher seltener gespielte Songs wie ‚And Then There Was Silence‘ auf dieser Liveplatte festgehalten.

„Wir haben die besten Songs aus über 40 Shows, die wir während der Europatour 2015 aufgenommen haben, zu einer Show zusammengestellt und somit die schönsten und atmosphärischsten Momente auf CD verewigt“, fährt er fort.

Mit der Liveversion von ‚Mirror Mirror‘ veröffentlichen BLIND GUARDIAN heute einen der erwähnten Klassiker von »Live Beyond The Spheres«, der von Bildmaterial der vergangenen Tour ergänzt wird.

„’Mirror Mirror‘ ist einer der größten Klassiker von BG und bekannt dafür, von Band und Fans bei jeder Liveshow gemeinsam als krönender Abschluss zelebriert zu werden“, kommentiert André den Track.

Schaut Euch den Clip hier an: https://www.youtube.com/watch?v=SVg8eP7KPNQ

Bestellt »Live Beyond The Spheres« jetzt vor: http://nblast.de/BlindGuardianLBTSNB

Bestellt »Live Beyond The Spheres« in digitaler Form vor, um ‚Mirror Mirror‘ sofort herunterladen zu können oder streamt den Song: http://nblast.de/BlindGuardianDigital

»Live Beyond The Spheres« – Tracklist:

CD1

01. The Ninth Wave

02. Banish From Sanctuary

03. Nightfall

04. Prophecies

05. Tanelorn

06. The Last Candle

07. And Then There Was Silence

CD2

01. The Lord Of The Rings

02. Fly

03. Bright Eyes

04. Lost In The Twilight Hall

05. Imaginations From The Other Side

06. Into The Storm

07. Twilight Of The Gods

08. A Past And Future Secret

09. And The Story Ends

CD3

01. Sacred Worlds

02. The Bard’s Song (In The Forest)

03. Valhalla

04. Wheel Of Time

05. Majesty

06. Mirror Mirror

—

BLIND GUARDIAN live:

16.06. D St. Goarshausen – RockFels

28.06. IL Tel Aviv – Reading 3

30.06. GR Chania – Chania Rock Festival

02.07. I Milan – Battlefield Metal Fest

08.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

02.08. H Székesfehérvár – Fezen Fesztivál

03.08. SK Bratislava – Majestic Club

05.08. S Rejmyre – Skogsröjet Festival

10.08. E Villena – Leyendas del Rock

11.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

12.08. A Graz – Metal on the Hill

25.08. PL Straszecin – Czad Festival

26.08. D Dresden – Alter Schlachthof

Quelle: www.nuclearblast.de

