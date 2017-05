Season of Mist: Haben Festerday in ihrer Label Familie aufgenommen

Season of Mist: Haben Festerday in ihrer Label Familie aufgenommen

Die finnische Kult Death Metal Kappele Festerday schließen sich Season of Mist an. Das nächste Album und erste über das neue Label kündigen Festerday bereits für ende diesen Jahres an.

Line-up

Antti Räisälä: bass

Kena Strömsholm: vocals

Timo Kontio: guitar

Teemu Saari: guitar

Jani Kuoppamaa: drums

Style: Death Metal

Live:

09 Jun 17 Kokkola (FI) West Coast Billard

10 Jun 17 Pietarsaari (FI) Black Sheep Pub & Terrace

Quelle: www.season-of-mist.com

Kommentare

Kommentare