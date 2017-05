Helsott die amerikanische Melodic Death Metal Band startet heute in Polen mit I Am Morbid und Necrophagia ihre Europa Tour. Ab dem 04.06 sind sie auch bei uns in Deutschland zu erleben.

HELSOTT

I Am Morbid

Necrophagia

29.05.2017 (PL) Bielsko Biala, Rudeboy

30.05.2017 (SVK) Kosice, Collosseum

31.05.2017 (HU) Budapest, Durer Kert

01.06.2017 (SVN) Ljubljana, Orto Bar

02.06.2017 (IT) Venice, Revolver

03.06.2017 (CH) Lyss, Kulturfabrik

04.06.2017 (DE) Hamburg, Logo

06.06.2017 (DE) Munich, Feierwerk

07.06.2017 (DE) Erfurt, From Hell

08.06.2017 (DE) Flensburg, Roxy

09.06.2017 (NL) The Hague, Paard von Troje

10.06.2017 (NL) Tilburg, 013

11.06.2017 (DE) Leipzig, Hellraiser

Quelle: www.gordeonmusic.de

Kommentare

