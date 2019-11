Fazit

Wir brauchen uns nichts vormachen, Käufer von Blob - Schrecken Ohne Namen wissen, was sie da tun. Selbst meine Eltern haben ein jüngeres Baujahr als Blob, da darf man wohl wirklich von einem Oldie sprechen. Klassiker sind nicht immer nur die ganz großen Filme, sondern auch eben Aufnahmen wie diese, die erst Größeres möglich machten. Die Aufmachung im VHS-Design finde ich persönlich eine witzige Idee, die gerade neben Mediabooks bei Fans gut ankommt. Für meinen Geschmack nimmt zwar so eine Retro-VHS viel Platz im Regal ein, hat aber auch einen ganz eigenen Charme. Der Inhalt als Blu-ray bringt Bild- und Tonqualität, in der dieser alte Haudegen wohl noch nie ausgestrahlt wurden. Einziges Manko: Die Zielgruppe dürfte relativ klein sein. Dafür ist der Spaß limitiert und Interessierte sollten nicht ewig warten. Noch gibt es Exemplare, die ihr euren Liebsten in wenigen Tagen unter die Tanne legen könnt.