Blood Red Throne: veröffentlichen neuen Song „Conquered Malevolence“

Die norwegischen Death-Metal-Veteranen Blood Red Throne haben am 6. August den Vorhang für einen dezimierenden Song gezogen, den Titel Conquered Malevolence. Der bösartige neue Track ist auf dem bevorstehenden 10. Album der Veteranen Imperial Congregation zu hören, das am 8. Oktober bei Nuclear Blast erscheinen wird.

Gründungsgitarrist Daniel Olaisen kommentiert den Song:

„Conquered Malevolence begann damit, dass Meathook mir ein cooles Riff von ihm zeigte. Ich wandelte es ein wenig ab und es wurde das Eröffnungsriff dieses richtig geilen Tracks. Er hat einige klassische Death Metal Riffs und dieses wirklich geschmackvolle Solo. Bei den Lyrics geht es darum, seine eigene individuelle Stärke zu entwickeln. Lernen, für nichts anderes zu leben, sei es religiös, materiell oder einfach nur populär.“

Mit über 25 Jahren und bald zehn Alben im Gepäck, haben sich Blood Red Throne der kontinuierlichen Lieferung von geradlinigem, außergewöhnlichem Death Metal verschrieben, wobei Imperial Congregation keine Ausnahme darstellt.

„Dieses Mal haben wir etwas Neues und Frisches in unserem Sound geschaffen. Wir haben es vom ersten Song an gespürt; dies wird uns auf ein ganz anderes Level bringen, was Arrangements, Riffs, Gesang… alles angeht. Wir sind superaufgeregt, dies mit unseren Fans zu teilen, und das in Zusammenarbeit mit dem besten Label aller Zeiten“, sagt Olaisen.

„Imperial Congregation liefert qualitativ hochwertigen Oldschool-Sound und reflektiert gleichzeitig über die selbstgerechte Natur der Menschheit und ihr unaufhörliches Bedürfnis, sich durch Macht, Ignoranz und Religion selbst zu zerstören. „Wir leben außerhalb dieses Systems“, erklärt Olaisen. „Wir machen nicht mit bei der Schafsmentalität. Schaffe deine eigenen Möglichkeiten, sei für dein eigenes Elend oder deinen Erfolg verantwortlich!“

Das eindringliche, organische Artwork des Albums wurde von dem berüchtigten Marcelo Vasco entworfen. Das Bild zeigt eine Schar alter, religiöser Männer, die sich im Geheimen treffen, um die Gesetze der unteren Gesellschaft zu entwerfen.

„Viele unserer Texte handeln von unserer Skepsis gegenüber der Religion und der Menschheit im Allgemeinen. Sei frei oder sei tot“, sagt Olaisen. „Zwei gigantische Skelette thronen über den Männern der Anbetung, während sie bei Kerzenlicht das Schicksal der Menschen diktieren.“

Lyric-Video (URL): https://youtu.be/B_PPW2nzdZc

Imperial Congregation – Tracklist:

1. Imperial Congregation

2. Itika

3. Conquered Malevolence

4. Transparent Existence

5. Inferior Elegance

6. We All Bleed

7. 6-7

9. Consumed Illusion

10. Hero-Antics

11. Zarathurstra

Pre-Order – Imperial Congregation: http://www.nuclearblast.com/brt-imperial

Der neue Song von Blood Red Thrones folgt auf den kürzlich veröffentlichten Track Itika.

Hier gehts zum Lyric-Video: https://youtu.be/Gt4u18UWD_M

Line-Up – Blood Red Throne

Daniel „Død“ Olaisen – Gitarre

Yngve „Bolt“ Christiansen – Gesang

Ivan „Meathook“ Gujic – Gitarre

Stian „Gunner“ Gundersen – Bass

Freddy Bolsø – Schlagzeug

Links:

www.bloodredthrone.com/

www.instagram.com/bloodredthroneofficial/

www.facebook.com/BloodRedThroneOfficial/

https://soundcloud.com/bloodredthrone