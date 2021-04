Bloodbound: präsentieren brandneue Single & Lyric Video aus kommendem Album

Zwei Jahre nach Veröffentlichung ihres gefeierten, letzten Longplayers Rise Of The Dragon Empire, werden wir nun von Bloodbounds Creatures Of The Dark Realm heimgesucht. Am 28.05. veröffentlicht die schwedische Power Metal Macht ihr bereits 9. Studio Album via AFM Records, und hat heute eine weitere Single samt Lyric Video vorgestellt

Als Bloodbound im Jahre 2005 mit ihrem Debütalbum Nosferatu die Szene betraten, war ihre Liebe zu Band-Ikonen wir Iron Maiden, Helloween und Judas Priest kaum zu überhören; damals wurde mit kleinem Budget und ohne den großen Masterplan dahinter aufgenommen. Mit nunmehr acht Studioalben, einem Livealbum und einer EP im Gepäck, kehren Bloodbound 2021 stärker und leidenschaftlicher als je zuvor zurück!

Mit elf brachialen Tracks, die von einem trügerisch ruhigen Intro eingeleitet werden, erfüllt Creatures Of The Dark Realm alle für eine erfolgreiche Power Metal Band erforderlichen Anforderungen, doch fällt der Hörgenuss noch weitaus epischer aus. Ohne einzige Ballade in Sicht, kommt diese Scheibe deutlich temporeicher daher. Bloodbound sind dennoch nicht abgeneigt die Dinge etwas aufzulockern und bietet dem Hörer so zum Beispiel harte und groove-orientierte Nummern sowie straighte Metal Hymnen an. Bloodbound liefern auf Creatures Of The Dark Realm Abwechslung, und schwedischen Power Metal vom feinsten!

Nachdem die Band erst kürzlich mit den bereits veröffentlichten Singles When Fate Is Calling sowie dem epischen Album Titel Track Lust auf mehr machte, ist heute ein neues Lyric Video zum Song March Into War erschienen!

„March Into War ist eine bomastische Metal Hymne,“ kommentiert Keyboarder Fredrik Bergh. „Wir können es kaum erwarten den Song live zu spielen sobald diese Pandemie- Hölle endlich ein Ende hat!“

Film ab, das neue Bloodbound Video zu March Into War seht ihr hier:

Mit Creatures Of The Dark Realm haben Bloodbound sich ihre eigene Messlatte und Ziele wieder einmal hoch gesteckt. Die Schweden erschaffen noch mehr Hooks und stärkere Melodien, das Ergebnis spricht für sich selbst: Creatures Of The Dark Realm ist ein sehr melodisches und extrem eingängiges Album, welches mit Werken von Bands wie Sabaton und Powerwolf locker mithalten kann und vielleicht sogar mitunter die Tage der klassischen Helloween ein wenig zurückholt. In dieser Hinsicht sind Bloodbound immer dem Metal treu geblieben, der sie ursprünglich inspirierte.

„Wir haben einige Songs, die es nicht auf das Album geschafft haben,“ verrät uns Bergh. „Das liegt daran, dass wir nur Songs auf dem Album haben wollten, die herausstechen, die eine gewissen Qualitätsanspruch erfüllen, damit das Album spannend und interessant bleibt. Jedoch muss man bedenken, wir gehören zu einem bestimmten Genre und können wir nicht einfach einen komplett neuen Musikstil spielen und das Ergebnis trotzdem mit dem Stempel Bloodbound versehen. Es kann also durchaus schwierig sein sich nicht zu wiederholen oder zu kopieren, aber ich denke wir haben diese Herausforderung mit dem neuen Album gemeistert.“

„Wenn man das neue Album mit Nosferatu vergleicht, dann erkennt man die großen Unterschiede vor allem in unserer Entwicklung über all die Jahre,“ so Bergh, „aber seit jeher versuchen wir die besten Melodien zu schreiben. Wir ziehen unsere Inspiration aus allen möglichen Musikgenres, denn eine gute Melodie ist eine gute Melodie. Schau dir Bands wie The Beatles oder ABBA an. Ihre Lieder sind wegen der Melodien zeitlos und danach streben auch wir. Natürlich nicht danach, so zu klingen (lacht), aber danach Songs zu schreiben, die dich genauso packen und für Tage im Gehörgang bleiben.“

Creatures Of The Dark Realm wurde von Bloodbound produziert, und erscheint am 28.05.2021 auf CD, DVD, Boxsets sowie in limitierten LP Gatefold- Auflagen über AFM Records. Während die Rot/Schwarze Splatter Vinly in Windeseile ausverkauft war, solltet ihr besser schnell zugreifen und euch das Album HIER vorbestellen!

Creatures Of The Dark Realm Tracklist:

01. The Creatures Preludium

02. Creatures Of The Dark Realm

03. When Fate Is Calling

04. Ever Burning Flame

05. Eyes Come Alive

06. Death Will Lead The Way

07. Gathering Of Souls

08. Kill Or Be Killed

09. The Gargoyles Gate

10. March Into War

11. Face Of Evil

12. The Wicked And The Weak

Bloodbound sind:

Patrik J. Selleby – Vocals

Tomas Olsson – Guitars

Henrik Olsson – Guitars

Anders Broman – Bass

Fredrik Bergh – Keyboards

Daniel Sjögren – Drums

Bloodbound online:

www.bloodbound.se

www.facebook.com/bloodboundmetal