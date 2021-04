Gojira: veröffentlichen neues Album „Fortitude“ + neues Video für „The Chant“

Die zweifach für den Grammy® nominierte Band Gojira hat heute ihr mit Spannung erwartetes neues Album Fortititude veröffentlicht. Es ist auf allen Streaming-Plattformen verfügbar und ist zudem auch in diversen Vinyl-Varianten, auf CD und digital erhältlich.

In Deutschland kürten fünf Magazine Fortitude zum Album des Monats!

Rock Hard #1

Metal Hammer #1

Metal.de #1

Visions #1

Sonic Seducer #1

Das neue Video für The Chant gibt es auch ab jetzt:

Geschrieben und konzipiert von Joe Duplantier und unter der Regie von Russell Brownley, wurde das Video im Dezember 2019 in Westbengalen in Indien gedreht. Es beschreibt die Notlage von Flüchtlingskindern aus Tibet, die aus ihrer Heimat flohen, um ihre Kultur nach der chinesischen Invasion des Landes im Jahr 1949 zu bewahren.

Duplantier kommentierte die Bedeutung des Videos mit den Worten: „Diese Arbeit ist inspiriert von der Lektüre der Poesie von Tenzin Tsundue. Ein rechtschaffener tibetischer Aktivist, der den kulturellen Völkermord beschreibt, der an seinem Volk verübt wird. Wir waren schon immer sensibel für den tibetischen Kampf. Eine der weisesten und mitfühlendsten Traditionen, Opfer der schlimmsten Menschenrechtsverletzungen, die man sich vorstellen kann, seit der Invasion im Jahr 1949. Die tibetische Kultur inspirierte viele unserer Texte und hatte einen tiefen Einfluss auf unsere Herangehensweise an Philosophie und Kunst. Unsere Gedanken gehen an alle Tibeter. Wir hoffen, dass wir ihr Land noch zu unseren Lebzeiten frei von Unterdrückung sehen werden.“

Zusammen mit Amazonia startete die Band eine Spendenaktion zugunsten der unabhängigen Organisation The Articulation of Indigenous Peoples of Brazil (APIB), die sich für die ökologischen und kulturellen Rechte der indigenen Stämme im Amazonasgebiet einsetzt. In Zusammenarbeit mit der auf soziale Zwecke ausgerichteten digitalen Plattform Propeller kuratieren Gojira eine einmonatige Auktion mit einzigartiger Gegenstände von Bands wie Metallica, Tool, Slipknot, Slayer, Slash und anderen, neben einer Verlosung einer individuell gestalteten, signierten Joe Duplantier-Gitarre und einem handbemalten Schlagzeugfell von Gojiras Mario Duplantier. Das Ziel von 75.000 Dollar wurde am Ende deutlich überschritten und kommt nun den indigenen Stämmen des Amazonas zugute.