SkyEye: veröffentlichen ersten Album-Trailer

Das slowenische Heavy Metal-Wunderkind SkyEye hat letzte Woche die Veröffentlichung seines zweiten Studioalbums Soldiers Of Light für den 25. Juni 2021 über Reaper Entertainment angekündigt.

Heute präsentiert die Band nun den ersten Album-Trailer auf YouTube. Schaut rein und erfahrt mehr über Soldiers Of Light:

Zuletzt veröffentlichte die Band die zweite digitale Single Detonate. Der Song ist auf sämtlichen Streaming-Plattformen verfügbar. Das offizielle Lyric-Video gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/rTF5Amk2Wvg

Das Album wurde im Sommer 2020 von Produzent Grega Smola Crnkovič produziert und von Boban Milunović gemastert, der in der Hard & Heavy Szene für seine Arbeit mit Graveworm, Belphegor, Jack Frost und vielen mehr bekannt ist.

Das Cover-Artwork wurde von Aleksandar Živanov gestaltet.

Die Band hat bereits einen ersten Vorboten des Albums veröffentlicht, in Form der Single Constellation im Oktober 2020. Das offizielle Musikvideo zum Song gibt es hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch?v=px9yOwkkdrE

Einzigartige und kraftvolle Vocals kombiniert mit rauen und melodischen Gitarrenriffs geben der Band ihren unverkennbaren Heavy Metal Sound, der an andere große Vertreter des Genres wie Iron Maiden, Saxon oder Judas Priest erinnert.

Über SkyEye:

Die slowenische Heavy Metal-Band SkyEye wurde 2014 von der Gitarristin Grega Stalowsky, dem Bassisten Primož Lovšin und dem Sänger Jan Leščanec gegründet. Die aktuelle Besetzung von SkyEye entstand 2016, als der Gitarrist Marko Kavčnik und der Schlagzeuger Jurij Nograšek der Band beitraten. Einzigartiger und kraftvoller Gesang, kombiniert mit rauen und melodischen Gitarrenriffs, geben der Band ihren charakteristischen Heavy Metal-Sound, der an andere wichtige Vertreter des Genres wie Iron Maiden, Saxon oder Judas Priest erinnert. Die Band gab ihr Debüt im Juni 2017 und brachte nur vier Monate später ihre erste EP mit dem Titel Run For Your Life heraus. Die überwältigend positive Resonanz und die starke Unterstützung bei ihren Auftritten trieben die SkyEye zurück ins Studio, um ihr Debütalbum Digital God aufzunehmen, das am 9. November 2018 veröffentlicht wurde.

SkyEye online:

http://www.skyeyeband.com

https://www.facebook.com/SkyEyeBand/