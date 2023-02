Bloodbound: streamen neuen Song aus kommenden Album „Tales From The North“

Am 07.07.2023 erscheint das neue Album der schwedischen Powermetaller Bloodbound. Tales From The North wird als 2-CD Digipak inkl. Live-CD sowie als streng limitiertes Boxset und farbigen Vinyl-LPs über AFM Records erhältlich sein, Vorbestellungen sind hier möglich.



Wenn es darum geht, die Grundwerte zeitlosen Power Metals zu verteidigen und sie mit frischen Stilvarianten und spannenden Geschichten zu verknüpfen, kämpfen die sechs Schweden seit je her an vorderster Front. Bloodbound haben ihre Vielseitigkeit und ihren Ideenreichtum unzählige Male unter Beweis gestellt, und wer den Sound der Band kennt, kann sich bereits schon jetzt vorstellen, mit welch metallischer Wucht die Beteiligten die Geschichte umsetzen.

Tales From The North ist ein Konzeptalbum über die Wikingerzeit und das Leben unserer Vorfahren hier oben in den dunklen, kalten und unwirtlichen Umgebungen des Nordens“, erklärt Leadgitarrist Tomas Olsson und fasst den Inhalt der elf Songs zusammen: „Im Laufe der Scheibe verflechten sich verschiedene Legenden und Mythen und kulminieren in der epischen Schlacht des Jahres 1066, die das Ende der Wikingerzeit markiert.“

Nachdem Bloodbound das neue Jahr mit einer ersten Album Single, Odin’s Prayer, einläuteten, erschien heute ein weiterer, neuer Track aus Tales From The North! Fredrik Bergh verrät:

„The Raven’s Cry ist einer meiner Lieblingssongs auf dem Album. Hier haben wir unsere nordischen Folk-Einflüsse mit einem fast hymnischen Refrain vermischt.“

Die neue Bloodbound Single, The Raven’s Cry, läuft ab sofort hier: