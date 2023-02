Rebelstar: die Hardrock Formation kündigt ihr neues Album „The Black Widow Anthems“ an

Rebelstar sind zurück mit ihrem charakteristischen Sound, der klassische Rock-Riffs mit modernen Hard-Rock-Einflüssen verbindet. In Erwartung ihres neuen Albums veröffentlichen sie nun die erste Single und das Video zum Track One More Time.

Rebelstar hat Pionierarbeit geleistet, um authentischen Hardrock wieder auf die Landkarte zu bringen. Mit der Veröffentlichung ihrer beiden vorherigen Alben in den Jahren 2010 und 2013 lässt sich nicht leugnen, dass sich Rebelstar als lebende und atmende Rockmaschine erwiesen haben. Vom Teilen der Bühne mit Bands wie King’s X, Helloween, Vicious Rumors, The Quireboys, Gotthard, Y&T, Tyketto, Hardline und Ace Frehley, bis hin zum Auftritt beim renommierten Masters Of Rock Festival.

2017 und 2018 rockten Rebelstar härter denn je zuvor und tourten mit The United Voices Of Rock. Außerdem veröffentlichten sie die Single All Messed Up mit dem ehemaligen Kiss-Gitarristen Bruce Kulick.

Es ist 2023 und Rebelstar sind zurück. Stärker denn je! Mit neuer Besetzung und der Ankündigung eines neuen Albums: The Black Widow Anthems, das im Frühjahr dieses Jahres erscheinen soll.

In Erwartung ihres neuen Albums, werden Rebelstar ein Video für den Song One More Time präsentieren, ein upbeat und energiegeladener Track. One More Time ist eine ansteckende Mischung aus traditionellem Hardrock und modernem Rock mit einem eingängigen Refrain und treibendem Rhythmus. One More Time bringt jeden zum rocken … und das nicht nur noch einmal!