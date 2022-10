Bloody Heels – Rotten Romance

Ihr drittes Album haben die Hard Rocker Bloody Heels aus Lettland über Frontiers Music s.r.l. veröffentlicht. Rotten Romance kommt auf eine Spielzeit von 45 Minuten, in denen sie elf Songs anstimmen. Am Mikrofon agiert Valts Berzins erfrischend. Ohne Probleme kann er die starken Gitarrenläufe von Haralds Avotins nutzen, um sich mit seiner Stimme über die Melodien zu legen. Nicht nur locker und leicht, sondern auch bestimmend und griffig gehen Bloody Heels zu Werke. Weit weg vom 80er-Feeling nutzen sie moderne Vibes. Mit diesen Schwingungen lassen sie Tracks wie den Opener Dream Killers oder The Velvet hochfahren. In diesem Sandwich muss der Titeltrack Rotten Romance bestehen. Was durchaus harmonisch klingt, hat auch eine dunkle Seite, die zwar oft verborgen bleibt, unter der Oberfläche jedoch brodelt und immer wieder aufbricht. Um Bloody Heels gut einzugruppieren, sind skandinavische Acts wie Stratovarius eine wunderbare Wahl. Ebenfalls auf einer Linie Sisters oder auch Queensrÿche. Neben den Heavy und Hard Rock Strukturen springen sie in lockere Sleaze Rock Kissen. Den Kopf warm und weich gebettet, kann man die Augen zum Träumen schließen. Dazu kann man bereits den genannten The Velvet anbieten. Das Händchen für verschiedenste Stimmungsbilder muss man den vier Letten lassen. Trotz der Luft nach oben machen Bloody Heels stets einen ambitionierten Eindruck, diesen können sie bis zum Ende hochhalten. Mirror Mirror muss man als Höhepunkt nennen, sonst würde man das Werk nicht verstehen. Die kleinen Bausteine passen Stück für Stück zusammen. Burning Bridges und Angels Crying ebnen den Weg ins abschließende Finale. Dort darf Oblivion langsam ausklingen und den Hörer mit einem guten Bauchgefühl entlassen. Mit der Ballade als Schlussakt bringen sie ein gutes Album sicher über die schwarz-weiße Linie. Der erste Platz bleibt dabei verwehrt, die ersten Punkte einer langen Saison werden jedoch eingefangen und öffnen ganz neue Möglichkeiten.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Bloody Heels – Rotten Romance in unserem Time For Metal Release-Kalender.