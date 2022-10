Despised Icon: EU/UK Tour startet nächste Woche

Am 29. Oktober starten Despised Icon ihre ausgedehnte Co-Headlining EU/UK Tour zusammen mit Decapitated. Außerdem werden Oceano, Distant und Viscera als Support-Bands auftreten.

Alex Erian kommentiert: „Es ist drei lange Jahre her, dass wir auf Tour waren und vier, seit wir einen Fuß nach Europa gesetzt haben. Wir freuen uns darauf, die Bühne mit den Death Metal-Legenden Decapitated und mit unseren alten Freunden von Oceano zu teilen. Wir möchten auch ein kurzes Shoutout an alle schicken, die Déterré bis jetzt vorbestellt haben. Wir werden auf der kommenden Tour ein paar Old School Tracks von der EP spielen. Ich hoffe, wir sehen uns dann!“

Vorbestellungen für Déterré und Tickets für die Europatournee sind unter www.despisedicon.com erhältlich.

10/29 Hannover, GER – Faust

10/30 Wiesbaden, GER – Schlachthof

10/31 Brussels, BEL – Botanique

11/01 London, UK – The Electric Ballroom

11/02 Bristol, UK – SWX

11/03 Birmingham, UK – The Mill

11/04 Glasgow, UK – Garage

11/05 Manchester, UK – Damnation Fest

11/06 Paris, FRA – La Machine du Moulin Rouge

11/07 Lyon, FRA – CCO

11/08 Pratteln, SWI – Z7

11/09 Munich, GER – Backstage

11/10 Milan, ITA – Slaughter Club

11/11 Ljubljana, SLO – Orto Bar

11/12 Budapest, HUN – Durer Kert

11/13 Prague, CZE – Meet Factory

11/14 Warsaw, POL – Proxima

11/15 Leipzig, GER – Felsenkeller

11/16 Berlin, GER – SO36

11/17 Hamburg, GER – Gruenspan

11/18 Tilburg, NET – O13

11/19 Bochum, GER – Matrix

Die Montrealer Deathcore OG’s Despised Icon feiern ihr 20-jähriges Jubiläum mit einer speziellen Raritäten-EP namens Déterré.

Déterré bedeutet „Ausgegraben“ auf Französisch. Und genau das ist die neueste Veröffentlichung von Despised Icon. Die EP besteht aus fünf Old-School-Songs, die bis ins Jahr 2004 zurückreichen. Es schien passend, diese frühen Aufnahmen zu remastern und neu zu veröffentlichen, um das 20-jährige Bestehen der Band zu feiern, die sich 2002 gründete.

Despised Icon erscheint am 28. Oktober 2022 weltweit über Nuclear Blast Records.

Alex Erian von Despised Icon kommentiert: „2004 war ein entscheidendes Jahr für Despised Icon. Nachdem Wechsel vom Schlagzeug zum Gesang und der Rekrutierung von Alex Grind hinter dem Kit, begannen wir mehr und mehr zu experimentieren und verschiedene Elemente von Death Metal und Hardcore miteinander zu vermischen. Um unseren Namen bekannt zu machen, spielten wir jede Show, die wir kriegen konnten, und nahmen schnell Demoversionen von Bulletproof Scales und Warm Blooded auf.

„Nachdem wir beide Tracks auf Myspace hochgeladen und ein paar handgefertigte CD-R-Promo-Kopien an Labels verschickt hatten, wurden die Leute endlich auf uns aufmerksam. Das nächste, was wir wussten, war, dass wir für unsere erste US-Tour mit Deicide gebucht waren und gleichzeitig im Studio an einer Split-CD für Relapse Records und an unserem zweiten Album The Healing Process für Century Media arbeiteten.

„Die fünf Demotracks auf Déterré wurden nach 17 Jahren wieder ausgegraben und sind zum ersten Mal auf Kassette und 10″-Vinyl erhältlich und fangen die Energie und Aufregung dieser Ära ein. Wir hoffen, dass euch diese EP in limitierter Auflage gefällt und freuen uns darauf, im Jahr 2023 neue Musik mit euch zu teilen.“

Songs und Schlagzeug entstanden im Studio Victor, während Gitarren, Bass und Gesang von J-F Dagenais in seinem Heimstudio aufgenommen wurden. Die Band produzierte das Album, das Mixing war eine gemeinsame Zusammenarbeit von Yannick St-Amand und Jean-François Dagenais. Alexandre Goulet hat das Artwork für die EP entworfen.

Die Tracklist von Déterré findet ihr in unserem Release-Kalender:

Bestellt euch euer Exemplar von Déterré hier vor: http://nblast.de/DespisedIcon-Deterre

Sichert euch das Album hier: https://bfan.link/DespisedIcon-Deterre

Bestellt euch euer Exemplar von Déterré in einem Format Ihrer Wahl vor:

CD-Juwel

Kassette

– Gold (exklusiv für die Band)

– Gold (exklusiv für die Band) 10″ LP

– Weiß mit Gold + Black Splatter im Gatefold (Bandexklusiv)

– Gold mit Black Splatter im Gatefold

– Gold mit Black Swirl im Gatefold

– Grau mit Black Swirl im Gatefold

Despised Icons Line-Up bei Déterré:

Alex Erian | Gesang

Steve Marois | Gesang

Eric Jarrin | Gitarren

Yannick St-Amand | Gitarristen

Sébastien Piché | Bass

Alex „Grind„ Pelletier | Schlagzeug

Despised Icons online:

www.despisedicon.com

www.facebook.de/despisedicon

www.instagram.com/despisedicon