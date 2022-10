Cavernous Gate: veröffentlichen ihr Debütalbum „Voices From A Fathomless Realm“

Cavernous Gate haben am 14. Oktober ihr Debütalbum Voices From A Fathomless Realm veröffentlicht.

Albumdetails und biografische Informationen über das deutsche Doom-Soloprojekt von Helrunar-Mitbegründer und Multiinstrumentalist Sebastian „S.K.“ Körkemeier können unten eingesehen werden.

Voices From A Fathomless Realm kann unter diesem Link in voller Länge gestreamt werden: www.youtube.com/playlist?list=PLToXWne2Bk-cwHo_VtFCfKdRNrYruVFIu

Voices From A Fathomless Realm ist das erste Full-Length-Album von Cavernous Gate. Die deutsche Death-Doom-Formation ist ein Soloprojekt des Multiinstrumentalisten Sebastian „S.K.“ Körkemeier. Sebastian hat Helrunar unter dem Pseudonym Alsvartr mitbegründet und unterstützt außerdem Markus „Schwadorf“ Stocks Black Metal-Projekt Sun Of The Sleepless sowie Empyrium live.

Cavernous Gate und Voices From A Fathomless Realm sind ganz offensichtlich musikalische Liebeserklärungen. Sebastian kanalisiert erfolgreich seine Vorliebe für britische Doom- und Death-Acts wie die frühen Paradise Lost und Cathedral sowie schwedischen Death Metal im Stile der frühen Entombed und Dismember in einen dunklen, depressiven und massiven Monolithen der Ultra-Heaviness. Auf Voices From A Fathomless Realm dominieren Sebastians granitschleifende und abgrundtief tiefe Growls eindeutig, werden aber in seltenen Fällen durch Jenny Kalbitz‘ weibliche Stimme wunderbar kontrastiert.

Textlich erkundet Voices From A Fathomless Realm eine düstere Fantasiewelt des Zwielichts und ihrer geisterhaften Bewohner, die Sebastian ähnlich wie bei Gemäldebeschreibungen und durch die Erschaffung lebendiger Traumbilder evoziert.

Was Sebastian auf dem 2019er Split-Album Sun Of The Sleepless / Cavernous Gate Split begonnen hat, hat er nun mit dem ersten Full-Length-Album des Projekts Voices From A Fathomless Realm zur Perfektion gebracht. Mit der ganzen Erfahrung eines erfahrenen Metal-Musikers geschrieben, aber auch emotional fesselnd, macht die hinzugefügte tiefe und deutlich hörbare Liebe für den dunklen, schweren Stil den Unterschied. Lasst euch von Cavernous Gate in den albtraumhaften Abgrund des klassischen Doom Death ziehen, der auf zeitgemäße Weise interpretiert wird und musikalische Bilder einer unerwarteten Schönheit malt, die in diesen unerforschten Tiefen des Schmerzes und der völligen Traurigkeit lauert.

Die Tracklist von From A Fathomless Realm findet ihr in unserem Release-Kalender:

Line-Up

Sebastian „S.K.“ Körkemeier – Gesang, Gitarren, Bassgitarre, Schlagzeug, Keyboards

Gastbeitrag

Jenny Kalbitz – weiblicher Gesang

Aufnahme, Mix & Mastering: Markus Stock in der Klangschmiede Studio E, Deutschland

Artwork: Sebastian Körkemeier

Layout: Łukasz Jaszak

Verfügbare Formate:

From A Fathomless Realm ist als Gatefold 2-LP auf schwarzem und auf hyazinthblauem Vinyl sowie als Digipak CD erhältlich.

Shop: http://lnk.spkr.media/cavernous-gate-voices

Cavernous Gate online:

www.facebook.com/cavernousgate

www.instagram.com/cavernousgate_official