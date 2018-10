Blue Ruin sind fünf Ladys aus Neuseeland, die Euch den Hintern wegrocken werden. Dass sie live abräumen, haben sie hinlänglich bewiesen.

Wer neben Acts wie Steel Panther, Cherie Currie, den Misfits und Buckcherry on stage bestehen kann, hat nicht mehr viel zu befürchten.

Jetzt liegt mit „Green River Thriller“ die erste Platte vor. Und das Ding fängt die Power von Blue Ruin bestens ein. Die Songs kommen auf den Punkt, bersten nur so vor Spielfreude und Energie, und als wären die eigenen Hits noch nicht genug, gibt´s on top noch ´ne rotzfreche Coverversion des Kiss-Deep-cuts ´Turn On The Night´.

Die Kiwi-Rock-Szene ist Blue Ruin längst zu klein geworden. Kürzlich sind die Damen daher nach Europa übergesiedelt. Eine Tour wird in Kürze bekanntgegeben.

Ein Highlight auf „Green River Thriller“ ist das extrem geschmackssichere Cover des Kiss-Songs ´Turn On The Night´, bei dem kein Geringerer als der damalige Kiss-Gitarrist Bruce Kulick als Gast auftritt und seine Begeisterung zudem in folgendem Trailer kundtut:

www.facebook.com/weareblueruin/videos/262880971234192/UzpfSTE0ODc3NzkwNDg6MTAyMTMwNjgyOTc4NTA1OTc

Blue Ruin

Green River Thriller

RSR / Cargo

VÖ: 12.10.2018

