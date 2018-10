Omnium Gatherum sind bestätigt!

Seit mehr als 20 Jahren feilen Omnium Gatherum an ihrer ureigenen Melodic Death-Variante, und inzwischen ist die Band – ihre letzten beiden Veröffentlichungen Grey Heavens und das aktuelle The Burning Cold belegen es nachdrücklich – der Perfektion atemberaubend nah. Die genretypische Mischung aus rauer Energie, düsteren Growls und zwingenden Melodien erfährt bei den Finnen einen wunderbar atmosphärischen und melancholischen Anstrich, der ihr Klangbild so einzigartig macht.

Auch auf der Bühne bestechen Omnium Gatherum mit ihrer prägnanten Mischung aus Härte und Gefühl und räumen an der Livefront regelmäßig ganz gewaltig ab. In Kürze werden sie genau das auch in Balingen tun: beim Bang Your Head 2019!

Das Bang Your Head 2019

findet vom 11. bis 13. Juli des kommenden Jahres statt.

Bereits bestätigt:

Krokus

Dark Tranquillity

Cirith Ungol

Ross The Boss

The Night Flight Orchestr

Flotsam And Jetsam

Onium Gatherum

Visions Of Atlantis

Stormwarrior

Weitere Bands folgen in Kürze.

Kommentare

Kommentare