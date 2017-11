Blues Pills – Lady In Gold Live In Paris

Blues Pills – Lady In Gold Live In Paris

„Pillen, die einen auf einen Trip schicken und süchtig machen“

Artist: Blues Pills

Herkunft: Örebro (Schweden) / International

Album: Lady In Gold Live in Paris

Genre: Psychedelic Blues Rock, Classic Rock, Stoner Rock, Space Rock

Spiellänge: 01:14:59

Release: 03.11.2017

Label: Nuclear Blast Records

Link: http://www.nuclearblast.de/de/label/music/band/news/details/5158819.3089140.blues-pills-039-lady-in-gold-039-live-performance.html

Bandmitglieder:

Vocals – Elin Larsson

Guitars – Dorian Sorriaux

Bass – Zack Anderson

Drums – André Kvarnström

Tracklist:

CD 1:

01. Lady In Gold

02. Little Boy Preacher

03. Bad Talkers

04. Won’t Go Back

05. Black Smoke

06. Bliss

07. Little Sun

08. Elements And Things

CD 2:

01. You Gotta Try

02. High Class Woman

03. Ain’t No Change

04. Devil Man

05. I Felt A Change

06. Rejection

07. Gone So Long

Ob ich die Blues Pills hier noch großartig vorstellen muss, weiß ich nicht. Sind sie doch die letzten Jahre in der kurzen Zeit ihrer Bandgeschichte rauf und runter getourt. Haben dabei kein Festival und nahezu keinen Club ausgelassen. Also dann mal ganz kurz. Die Blues Pills machen sich auf, um den Retro Rock auf ihre eigene Weise neu zu beleben. 2011 lernten die beiden Halbbrüder Zack Anderson (Bass) und Cory Berry (Schlagzeug) in Kalifornien die schwedische Sängerin Elin Larsson kennen. Sie nahmen ein paar Demos auf und erhielten das Angebot eine Tour in Spanien zu machen. In Frankreich lernten sie dann den erst 16 jährigen Gitarristen Dorian Sorriaux kennen. Im schwedischen Örebro komplettierte sich dann die Band. 2013 nahm sie das Label Nuclear Blast unter Vertrag, zahlreiche Konzerte folgten und auch ein Auftritt im Rockpalast. 2014 verließ Corey Berry die Band und wurde durch André Kvarnström ersetzt. Neben drei EPs folgten mit Blues Pills (2014 – noch mit Corey Berry an den Drums) und Lady in Gold (2016) zwei Longplayer. 2015 mit Blues Pills live zudem das erste Livealbum und jetzt mit Blues Pills – Lady in Gold Live in Paris das zweite Livealbum. Jetzt fragt sich jeder, ob zwei Livealben in so kurzer Zeit hintereinander Sinn machen. Ich meine ja. Denn die Blues Pills sind eine exzellente Liveband und das ist es, was diese Band ausmacht. Auf die Studioalben könnte ich eher verzichten, als auf die Livealben.

Jetzt also das neue Livealbum. Zu den einzelnen Tracks werde ich hier keine Ausführungen machen. Diese dürften in den Reviews zu den Alben ausreichend zur Geltung gekommen sein. Der Mitschnitt erfolgte während der ausverkauften Show im Pariser Le Trianon vom 30. Oktober 2016 vor 1200 enthusiastischen Fans. Diesmal performen sie ihr neues Album Lady in Gold nahezu komplett. Lediglich der Song Burned Out vom Album Lady in Gold fehlt. Dafür gibt es neben dem obligatorischen Devil Man, der natürlich nicht fehlen darf, und High Class Woman noch weitere Songs vom selbst betitelten Vorgängeralbum dazu. Eine komplette Show, festgehalten auf 2 CD und auch auf DVD oder Blu-Ray. Wie immer gibt es bei Nuclear Blast einige Sammlereditionen. So ist das Werk zum Beispiel als Vinyl in verschiedenen farbigen Versionen und auch als Canvas Bundle (mit gedruckter Leinwand) erhältlich. Sammlerherz was willst du mehr!

Ich durfte die Blues Pills schon mehrmals live erleben. Das letzte Mal im Sommer 2016 in einem Clubkonzert im Kubana in Siegburg. Wer die Blues Pills mal live erlebt hat, weiß, was ihn erwartet: rohe, ungestüme Energie, authentisch präsentiert von einer noch ganz jungen Band, die sich auf den Konzerten fast verausgabt und die den Kontakt zu ihren Fans sucht. Im Blickfeld natürlich Frontfrau Elin Larrson mit ihrer wahnsinnigen Röhre. Elin Larrson ist für mich die Janis Joplin der Neuzeit und das auch noch verdammt hübsch. Von ihrer Performance lebt natürlich die Show der Blues Pills. Hinzu kommt mit Dorian Sorriaux noch ein begnadeter junger Gitarrist.

Wie in jeder Liveshow von den Blues Pills bekommen wir auch bei dem hier vorliegenden Werk erstklassigen Retrorock mit Stoner und Psychedelic Blues Einschlägen dargeboten. Wobei bei den Blues Pills das Wort Retro nur dafür steht, dass diese Musikrichtung schon vor Ihnen da war. Sie erfinden kein Genre neu, aber das, was sie machen, ist authentisch. Absolut ihr Stil. Es wirkt nichts aufgesetzt. Die Blues Pills heben sich extrem aus der Masse der Retro Bands heraus. Sie sind aus meiner Sicht jetzt schon der Maßstab für andere und kommende Bands. Das, was sie machen, ist moderner Blues und Heavy Rock.

Da die Blues Pills aus meiner Sicht doch sehr stark vermarktet werden und eine Show nach der anderen liefern müssen, ist für die junge Band Vorsicht geboten. Hoffentlich werden sie nicht verheizt. Beim vorliegenden Konzert in Paris auf jeden Fall nicht. Hier haben wir pure Energie super eingefangen.

Insgesamt ein grandioses Album, das das Zeug zum Klassiker hat! Nachfolgende Generationen von Musikern werden sich daran messen lassen müssen. Auf dem Album konnte aus meiner Sicht die Liveatmosphäre sehr gut eingefangen werden. Es wurde nicht zu sehr an den Reglern gespielt. Gerade live sind die Blues Pills ja eine Nummer für sich. Hier kommen ihre Songs im Gegensatz zu den Studioaufnahmen erst richtig zur Geltung.

Blues Pills – Lady In Gold Live In Paris Fazit: Aus meiner Sicht ist das Album eine klare Kaufempfehlung - ohne Wenn und Aber! Welche Version sich der Fan zulegt, bleibt letztlich ihm selbst überlassen. Das Videomaterial lag mir bei der Rezension leider nicht vor, sodass ich an dieser Stelle nur das Audiomaterial bewerten kann. Aber aus persönlicher Erfahrung weiß ich, dass die Blues Pills live auch ein Augenschmaus sind. Daher würde ich mir persönlich auch die Ausgabe mit der DVD zulegen.



Anspieltipps: Devil Man, Black Smoke, High Class Woman Juergen S. 9.8 2017-11-27 9.8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare